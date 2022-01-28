布吉納法索政變軍頭籲國際援助 罷黜總統傳遭軟禁

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社瓦加杜古27日綜合外電報導）西非的布吉納法索日前政變，總統遭罷黜。上台的軍政府首腦今天在區域各國準備峰會討論制裁前公開亮相，呼籲國際援助布國，並承諾會在適當時機恢復憲政秩序。

路透社報導，新上台的軍政府領袖達米巴（Paul-Henri Damiba）中校24日發動政變罷黜總統卡波雷（Roch Marc Kabore）後，今天首度發表全國電視談話。

他說：「當情況許可時－這取決於我們的人民何時能真正當家作主，屆時我一定會讓國家重返憲政秩序。」

達米巴發表談話時頭戴貝雷帽、著軍裝，身後兩旁布置布國國旗。他說會邀集國內各部門達成一致的路線圖，推行必要改革，但未說明相關具體時程與細節。

法新社報導，達米巴在電視談話還說當前布國比以往更需要國際夥伴，「我呼籲國際社會支持我的國家，好讓布吉納法索盡快度過危機」。

西非經濟共同體（ECOWAS）的各國領袖28日將商討如何應對布吉納法索政變。布國總統卡波雷因沒能有效遏止伊斯蘭極端聖戰組織在國內各地動亂引發民怨，24日遭政變罷黜。

影片來源：FRANCE 24 English

現年41歲的達米巴在聖戰組織猖獗的布國東部屢立戰功而竄升為軍中新星。政壇消息人士告訴法新社，達米巴昨天會見卡波雷政府的內閣官員，要他們別擅自離開國內，還說他希望在過渡期的管理能照顧到全國。

布吉納法索是西非內陸貧困國家，1960年脫離法國殖民獨立以來國內一直不穩定。布國這次發生政變，是非洲近期最新一個民選政府遭軍人推翻的國家；此前西非的馬利、幾內亞和中非的查德，民選政府都在去年遭推翻淪為軍政府執政。

遭罷黜的布國總統卡波雷現年64歲，他在2015年當時強人總統龔保雷（Blaise Compaore）因大規模示威倒台後當選總統，2020年當選連任。但隔年擾亂鄰國馬利的聖戰組織流竄到布國並連連製造暴力攻擊，民怨排山倒海湧向卡波雷。

卡波雷遭罷黜後，外界關切他的處境與下落；聯合國帶頭呼籲軍政府放人。

卡波雷所屬「人民進步運動黨」（MPP）內的消息人士告訴法新社，軍政府把卡波雷軟禁於一棟別墅，「卡波雷的身體狀況沒問題，但他的精神狀況就不好說了」。

「他身旁有醫師，行動電話也還在，但被嚴密監視。」

法國馬克宏（Emmanuel Macron）25日告訴媒體，他接獲通知卡波雷「健康情況良好」，並未受到威脅。（譯者：陳亦偉）1110128