更多編輯台推薦新聞：
不斷更新／學測111年各科試題解答一覽
生活

不斷更新／學測111年各科試題解答一覽

過年六都垃圾車時間一圖看懂 大型廢棄物清運預約方式報你知
生活

過年六都垃圾車時間一圖看懂 大型廢棄物清運預約方式報你知

數位新冠病毒健康證明怎麼申請？哪些場域須使用？QA一次看
生活

數位新冠病毒健康證明怎麼申請？哪些場域須使用？QA一次看

COVID-19疫苗第3劑施打 各縣市預約方法、接種地點一次看
生活

COVID-19疫苗第3劑施打 各縣市預約方法、接種地點一次看

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 國際

布吉納法索疑爆政變 傳總統遭叛軍拘留於軍營

2022/1/24 19:20（1/24 19:34 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
影片來源：FRANCE 24 English

（中央社布吉納法索首都瓦加杜古24日綜合外電報導）布吉納法索總統卡波雷在首都瓦加杜古的住所周圍昨夜傳出猛烈槍響後，4名維安消息人士與另一西非國家的外交官表示，卡波雷遭叛變軍人拘留在軍營。

路透社報導，布吉納法索數座軍營昨天不斷傳出槍響，軍人要求當局提供更多資源以打擊伊斯蘭主義激進分子。布吉納法索政府則否認軍隊奪權。

截至今早，卡波雷（Roch Marc Kabore）確切下落與狀況仍不得而知，維安人士和外交消息來源之間流傳著矛盾說法。

卡波雷私邸附近可見數輛佈滿彈孔的總統車隊裝甲車，其中一輛有血漬。附近居民稱，夜間傳出猛烈槍聲。

路透社今天無法立即聯繫到政府消息人士。

此外，一名法新社記者目睹蒙面士兵在位於瓦加杜古的國家電視台RTB外站崗。目前尚不清楚RTB外的軍人是反叛分子還是由政府所派。

法新社指出，瓦加杜古今天的情勢緊張而混亂，自昨天以來，首都的行動網路被切斷，因此難以查證布吉納法索正在發生政變的傳言。

路透社報導，近幾個月來，由於激進分子常殺害平民和士兵，布吉納法索民怨益發強烈；這些激進分子中一些人與伊斯蘭國（Islamic State）和蓋達組織（al Qaeda）有關聯。

示威民眾昨天上街支持反叛軍人，並洗劫卡波雷所屬政黨的總部。政府則宣布實施宵禁，「直到進一步通知為止」，學校也將停課兩天。（譯者：張璦/核稿：林治平）1110124

延伸閱讀
布吉納法索軍方發動叛變 總統私邸附近傳槍響布吉納法索軍營傳槍響 國防部長否認總統遭拘禁41民兵遭武裝分子殺害 布吉納法索舉國哀悼2日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

下載中央社「一手新聞」 app，每日新聞不漏接！
iOS App下載Android App下載
地機族