布吉納法索疑爆政變 傳總統遭叛軍拘留於軍營

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影片來源：FRANCE 24 English

（中央社布吉納法索首都瓦加杜古24日綜合外電報導）布吉納法索總統卡波雷在首都瓦加杜古的住所周圍昨夜傳出猛烈槍響後，4名維安消息人士與另一西非國家的外交官表示，卡波雷遭叛變軍人拘留在軍營。

路透社報導，布吉納法索數座軍營昨天不斷傳出槍響，軍人要求當局提供更多資源以打擊伊斯蘭主義激進分子。布吉納法索政府則否認軍隊奪權。

截至今早，卡波雷（Roch Marc Kabore）確切下落與狀況仍不得而知，維安人士和外交消息來源之間流傳著矛盾說法。

卡波雷私邸附近可見數輛佈滿彈孔的總統車隊裝甲車，其中一輛有血漬。附近居民稱，夜間傳出猛烈槍聲。

路透社今天無法立即聯繫到政府消息人士。

此外，一名法新社記者目睹蒙面士兵在位於瓦加杜古的國家電視台RTB外站崗。目前尚不清楚RTB外的軍人是反叛分子還是由政府所派。

法新社指出，瓦加杜古今天的情勢緊張而混亂，自昨天以來，首都的行動網路被切斷，因此難以查證布吉納法索正在發生政變的傳言。

路透社報導，近幾個月來，由於激進分子常殺害平民和士兵，布吉納法索民怨益發強烈；這些激進分子中一些人與伊斯蘭國（Islamic State）和蓋達組織（al Qaeda）有關聯。

示威民眾昨天上街支持反叛軍人，並洗劫卡波雷所屬政黨的總部。政府則宣布實施宵禁，「直到進一步通知為止」，學校也將停課兩天。（譯者：張璦/核稿：林治平）1110124