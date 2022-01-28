無視晶片荒 豐田連兩年坐穩全球汽車銷售龍頭

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（中央社東京28日綜合外電報導）日本豐田汽車公司（Toyota）克服晶片短缺和供應鏈困境，連續兩年擊敗福斯汽車（Volkswagen），今天蟬聯全球銷售量冠軍的汽車製造商。

這家日本汽車巨擘表示，2021年出售近1050萬輛汽車，較2020年成長約10%，其中包括大發（Daihatsu）和日野（Hino）兩家子公司生產的汽車。

豐田的德國競爭對手福斯汽車2020年被超越，讓豐田重新奪回全球銷量冠軍寶座。福斯1月稍早表示，由於晶片短缺擠壓銷售量，公司在2021年出售890萬輛汽車，比2020年減少4.5%。

豐田在聲明中表示，2021年「COVID-19（2019冠狀病毒疾病）散播的影響，不如2020年嚴重。」

「因此，全球銷售量和產量都比2020年增加。」

儘管豐田銷售量取得勝利，但還是受到困擾全球主要汽車製造商的全球半導體短缺以及疫情相關供應鏈中斷的打擊。

豐田2020年在全球出售950萬輛汽車，超越福斯的930萬輛。

豐田上一次位居（汽車銷售量）榜首是在2015年，而福斯在接下來幾年逐步超越它。（譯者：林沂鋒/核稿：劉學源）1110128