匹茲堡橋塌至少10傷 凸顯美國亟需重建老舊設施[影]

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社匹茲堡28日綜合外電報導）美國總統拜登今天赴賓夕法尼亞州大城匹茲堡，但在他抵達前不久，當地一座橋梁崩塌，他臨時前往現場視察。路透社提到，此事正好凸顯拜登力倡重建美國老舊基礎設施的急迫性。

根據報導，拜登在賓州及地方官員和緊急救援人員陪伴下視察災損，他望著塌陷在深谷裡的蕨谷橋（Fern Hollow Bridge）斷裂部分，看來頗為感慨。

拜登說：「想到這麼多年來，我們的基礎建設如此落後，真令人不敢置信。」

有緊急救援人員描述事發時的場景說，橋梁崩塌的聲響有如噴射機引擎般巨大。拜登稱許救援團隊的努力，並提到天然氣一度外洩，但在第一批救難人員抵達現場約30分鐘後止住。

蕨谷橋已有半世紀歷史。匹茲堡消防局長瓊斯（Darryl Jones）說，在大雪覆蓋下，這座橋於當地時間上午6時（台灣時間28日晚間7時）左右崩塌，救援人員垂降至少46公尺到蕨谷溪（Fern Hollow Creek）山谷，用繩索把受災者拉起，送到安全的地方。

市府官員說，有10人在這起事故中受輕傷，其中4人送醫治療。瓊斯補充道，救援人員將在橋下搜索其他可能的受害者。

這起事故正好是一個的例子，凸顯美國有必要重建老舊橋梁、公路和其他基礎設施。拜登執政第一年的重大成就，就是簽署規模達1兆美元（約新台幣28兆元）的基礎建設支出法案。

根據哥倫比亞廣播公司（CBS）影像顯示，4線道的蕨谷橋斷成好幾截，有數輛車堆疊在谷底的殘骸上，其中一輛紅色巴士的車尾似乎被壓在橋梁結構碎片下。

蕨谷橋崩塌導致大規模天然氣外洩，數戶民家被迫撤離，所幸當局很快控制住情勢。

美國國家運輸安全委員會（NTSB）也已派遣團隊前往現場。

根據美國運輸部資料，賓州有3198座橋梁被評為狀況欠佳。依據拜登政府新推出的基礎建設法規，賓州兩週前才剛獲得運輸部撥付3.27億美元專用於維修橋梁，金額在全美僅次於加州和紐約州。

拜登說，他很訝異地得知匹茲堡的橋梁比全球任何一座城市都多；他在離開事故現場前表示：「我們會把這些橋全都修好。」（譯者：曾依璇/核稿：嚴思祺）1110129