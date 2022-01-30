大排長龍等採檢 逾3000輛卡車困阿根廷智利邊境

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（中央社阿根廷曼多薩29日綜合外電報導）由於COVID-19（2019冠狀病毒疾病）採檢速度緩慢，數以千計來自阿根廷的卡車司機今天被困在與智利接壤邊界，進退維谷，導致智利面臨第2波運輸延遲危機。

根據阿根廷貨運企業聯合會（FADEEAC），從1月21日迄今，已有超過3000輛卡車滯留曼多薩（Mendoza）的基督救世主（Cristo Redentor）海關檢查站。

路透社報導，由於具有冷藏設備的卡車必須一直保持運轉才能讓貨物維持在低溫狀態下，因此漫長的等待讓司機和部分卡車備受考驗。

巴西籍卡車司機西薩（Junior Cesar）表示：「這成了真正的問題。引擎日以繼夜運轉，開始故障，並影響貨物。」他的卡車停在阿根廷烏斯帕亞塔（Uspallata）。

無奈的司機在卡車旁等待，就地煮飯，並共享他們能購得的食物。他們用水桶接水洗澡，或以300阿根廷披索（約新台幣84元）費用使用附近的浴室。

智利北部邊境的坦波奎馬多（Tambo Quemado）山口也出現類似窘境，來自玻利維亞的司機同樣面臨排隊等候採檢COVID-19的漫長等待。

阿根廷貨運企業聯合會已請求外交部介入，試圖避免延遲問題進一步惡化，並且將經濟損失降到最低程度。聯合會估計，每天的經濟損失達到700美元（約新台幣2萬元）。

智利衛生部昨天通報國內新增2萬6727起COVID-19病例，阿根廷則通報新增6萬3884起。（譯者：李佩珊/核稿：嚴思祺）1110130