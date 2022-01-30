5至11歲孩童 英格蘭有條件開放接種COVID-19疫苗

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（中央社倫敦30日綜合外電報導）英格蘭國民保健署（NHS England）今天表示，本週將開始讓5至11歲孩童中最容易感染COVID-19（2019冠狀病毒疾病）的人接種疫苗。

路透社報導，在提供疫苗給5至11歲孩童方面，英國速度一直較部分國家緩慢，也不打算效法美國和以色列，讓這個年齡層更廣泛接種疫苗。

英格蘭國民保健署表示，5至11歲孩童中的臨床高風險者，或與免疫抑制患者同住者，將可接種第一劑疫苗。

英國疫苗與公衛事務政務次長斯魯普（Maggie Throup）說：「家長和監護人請放心，除非符合預期的安全性、品質和有效性標準，否則不會批准任何用於孩童的新疫苗。」

高風險孩童將接種2劑10微克的輝瑞/BNT（Pfizer-BioNTech）疫苗，間隔8週，每劑劑量是成人劑量的1/3。

英格蘭學童感染率近日居高不下，國家統計局（Office for National Statistics）估計，1月22日截止的這週有近12%學童曾染疫。（譯者：李佩珊/核稿：嚴思祺 ）1110130