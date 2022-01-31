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拜登籲塔利班釋放美國最後人質 才考慮其合法性

2022/1/31 09:04
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（中央社華盛頓30日綜合外電報導）美國總統拜登今天要求塔利班「立即釋放」據信是這個民兵組織劫持的最後一名美國人質，並拒絕在這名男子獲釋前承認塔利班在阿富汗的統治合法性。

法新社報導，拜登在弗雷利克（Mark Frerichs）遭劫持滿2年前夕做了這項宣布。弗雷利克是美國海軍退伍軍人，遭綁前在阿富汗做了10年土木工程師。

拜登聲明指出：「在塔利班預期（我們）對其渴望的合法性有任何考量前，必須立即釋放馬克（弗雷利克）。這沒得商量。」

他還說：「威脅美國人或任何無辜百姓的安全，永遠讓人無法接受，劫持人質是一種特別殘忍和怯懦的行為。」

美國去年8月完成自阿富汗撤離行動，終結911恐攻後美國帶頭入侵展開與阿富汗間20多年的戰爭，塔利班也重新奪回政權。

美國一再重申，在獲得國際社會承認前，塔利班須「贏得」合法性。

根據報導，塔利班談判代表先前建議交換囚犯，以弗雷利克交換阿富汗部落軍閥諾爾塞（Bashir Noorzai）。諾爾塞據稱是塔利班同夥，因走私海洛因至美國被判處終身監禁。

不過，美國對此提議不感興趣。（譯者：徐睿承/核稿：劉文瑜）1110131

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