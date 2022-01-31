日本原本沒老虎 還以為豹是母老虎

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日本史書記載，日本人曾把豹當成母老虎。圖為日本郵局今年推出的老虎郵票，為川崎巨泉（1877-1942）描繪的鄉土玩具的老虎圖。中央社記者楊明珠東京攝 111年1月31日

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（中央社記者楊明珠東京31日專電）日本文獻有關老虎的記載始於8世紀史書「日本書紀」。根據這本史書，公元545年日本武人被欽明天皇派至百濟後帶回虎皮。另有文獻記載，日本人曾把豹當成母老虎。

今年是虎年，目前全世界老虎為數不多。日本原本沒有老虎，但很多美術品或玩具卻有老虎的圖案或意象圖。

「朝日新聞」1月7日報導，日本現存最早的正史日本書紀記載，545年派遣到百濟（4世紀前半-660年在朝鮮半島西部的國家）的武人打虎後將虎皮帶回日本。

研究日本古代及中世對外關係的專家Charlotte von Verschuer的說法是，奈良時代到平安時代，位於中國東北的渤海國在739年及872年派遣使者到日本時，曾贈送虎皮給日本。

日本三重縣總合博物館學藝員星野利幸表示，10世紀記錄律令施行細則的法典「延喜式」記載「（位階）五位以上者可穿虎皮衣物」、「參議以上及非參議的三位」可穿戴豹皮衣物，豹皮比虎皮更高檔，主要是進口數量少。當時在日本，豹被當成是母老虎。

日本有不少繪畫或工藝品等有老虎圖案，老虎被視為象徵疼小孩、很有愛心的動物，也是強壯威武、可驅魔避邪，更是祈求安胎生產、家庭昌隆的象徵。中央社記者楊明珠東京攝 111年1月31日

京都國立博物館主任研究員水谷亞希表示，有關老虎意象的信物或作品，從中國秦朝到西漢的虎符（皇帝調兵遣將用的兵符）可知，在2000多年前老虎就被視為勇敢威武的象徵。老虎的意象是從中國大陸、朝鮮半島傳到日本的，但因日本沒有野生老虎，起初還以為豹就是母老虎。

日本有不少繪畫或工藝品有老虎的圖案，老虎被認為是象徵疼小孩、很有愛心的動物，也被認為是強壯威武、可驅魔避邪，是祈求安胎生產、家庭昌隆的象徵。

日本現存最古老有老虎圖案的屏風繪圖是單庵智傳於16世紀所繪畫的「龍虎圖」。之後，畫僧雪村（1492 -1589年）、畫師長谷川等伯（1539-1610）、江戶時代初期的狩野探幽（1602-1674）也畫虎。18世紀尾形光琳的「竹虎圖」是畫虎作品佳作之一，描繪老虎坐在竹林的坐姿，模樣有點可愛。

水谷表示，因為日本原本沒有老虎，畫師以來自海外的圖或故事為根據描繪老虎。尾形光琳或許是參考自己周遭的貓等動物的模樣畫虎。

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至於活老虎是何時引進日本，至今不明。有文獻記載，1575年明朝的中國船隻運來4隻老虎及1頭大象給日本戰國時代（1467-1590年）武將大友宗麟。此外，豐臣秀吉出兵朝鮮半島的文祿之役（萬曆朝鮮之役）期間，1593年及1594年有人在當地活捉老虎後送給豐臣秀吉。

到了江戶時代，有些鄉土玩具有老虎的意象，像是福島縣三春、靜岡縣、福岡縣等的老虎「張子」（紙偶）就相當有名。（編輯：黃自強/韋樞）1110131