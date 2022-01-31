疫情下迎農曆新年 新加坡掀起電子紅包風潮

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（中央社記者侯姿瑩新加坡31日專電）受疫情影響，不少新加坡民眾去年過年時選擇「電子紅包」，Omicron變異株來勢洶洶，社交聚會人數最多5人等種種防疫限制下，預期今年「電子紅包」將更受星國民眾青睞。

人口組成以華人為主的新加坡與台灣一樣都會慶祝農曆新年，也都有換新鈔包紅包等傳統習俗。

不過，新加坡金融管理局近年持續鼓勵民眾多使用「電子紅包」，除了有助減少銀行排隊換新鈔的人潮，還能大量減少印製新鈔供兌換的需求，相對更環保。疫情期間，可能避免大量人潮群聚更是重要防疫措施之一。

虎年即將來臨，新加坡今年春節期間的聚會人數因疫情威脅再度受限。星媒報導，星展、渣打等銀行都表示，今年「電子紅包」將比以往更受民眾歡迎；疫情期間，不少民眾都更習慣電子支付，預計今年「電子紅包」使用量將強勁成長。

新加坡最大的星展銀行指出，去年農曆新年期間，數位送禮的使用量大幅成長，預期這項趨勢將維持。

與去年相同，星展銀行今年也推出QR禮物卡、eGift等數位送禮選項。其中，eGift是全數位的送禮方式，民眾透過星展旗下的PayLah!電子錢包App就可以送出紅包，還能寫下祝福的訊息同步傳送。

QR禮物卡則是數位結合實體的方式，保有實體紅包的傳統之際，也能貢獻環保。這款禮物卡採用環保材質製成，民眾收到後，掃描禮物卡上的QR碼就能收到「紅包」，如此一來，不僅可以減少印製新鈔的需要，還可省去紅包袋。

星展銀行統計，旗下QR禮物卡、eGift近年越來越受歡迎，去年農曆新年期間的使用量創下紀錄，獨立用戶人數較前一年大增74%，交易金額達新幣630萬元（約新台幣1億2863萬元）左右，比前一年的新幣250萬元多了逾一倍。

不僅是民眾個人，企業也加入這股電子紅包風潮，星展銀行指出，去年春節期間，有37家公司選擇不發傳統紅包給員工，改用QR禮物卡來送禮；去年選擇發QR禮物卡的公司數量比前一年足足多了7倍。

今年是COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情底下，二度迎來農曆新年，面臨Omicron變異株來勢洶洶，星國政府決定，春節期間將維持現行社交聚會最多5人的限制，餐廳內用人數每組最多5人、每戶家庭能接待的訪客人數同樣最多5人。

在此防疫措施下，當地媒體引述餐飲業者指出，雖然過年期間的餐廳訂位量不少，但預期還是會有許多人選擇外送或外帶。一名業者估計，旗下餐廳除夕夜的外帶及外送將占8成的業績。

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一名民眾接受中央社記者訪問時表示，以往過年都會與家人外出用餐慶祝，但今年將選擇外帶食物在家過年。在餐廳吃飯最多只能5人一組，如果在家吃的話，除了同住家人，還可另外接待最多5名訪客，就可以比較多人一起慶祝。

此外，新加坡牛車水一帶的街頭燈飾是星國每年農曆新年的重點活動之一。因應虎年到來，今年展出超過300種老虎及各類大小不一的造型燈飾，增添過節氣氛，其中最大的主燈高達5公尺，由5頭佇立的老虎造型燈飾組成，展現虎虎生風的氣勢；燈飾展期直到3月2日。（編輯：黃自強/韋樞）1110131

主燈達5公尺新加坡牛車水一帶的街頭燈飾是當地每年農曆新年的重點活動之一，因應虎年到來，今年主燈由5頭佇立的老虎造型燈飾組成，高達5公尺。攝於1月9日。中央社記者侯姿瑩新加坡攝 111年1月31日