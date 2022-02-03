調查：挪威中國體育交流政治化 破壞民主精神

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（中央社記者辜泳秝斯德哥爾摩3日專電）挪威廣播公司的調查報導揭露，挪威與中國的體育交流協議，透過不透明的協議過程，使得挪威冬季運動專業人士與中國運動員成為政治工具，恐威脅挪威民主精神。

挪威廣播公司（NRK）1月26日發布的調查報導系列紀錄片「焦點：為中國服務」（Brennpunkt: Alt for Kina），揭露挪威在2017年與中國簽訂的「體育合作諒解備忘錄」過程不透明，體育淪為政治工具，違背挪威提倡體育活動的自主性與民主精神。

挪威在2010年頒發諾貝爾和平獎給人權運動者劉曉波後，引起中國不滿，抵制挪威鮭魚進入中國市場，兩國外交關係降到冰點。

曾於2003年至2011年擔任國際奧林匹克委員會（International Olympic Committee,IOC）委員的挪威企業家海柏格（Gerhard Heiberg）為了修補與中國關係，建議中國申辦冬季奧運，讓北京成為第一個辦理夏季與冬季奧林匹克運動會的城市。

2016年北京當局看上挪威在2014年冬奧的亮眼表現，以及海伯格在兩國的體育、政商人脈，透過海伯格從中牽線，促成了挪威與中國的體育交流計畫。

2017年4月，當時的挪威總理索爾伯格（Erna Solberg）出訪中國，重新開啟雙邊合作，體育交流便為其中一項計畫。以越野滑雪（Cross-country skiing）、跳台滑雪（Ski Jumping）、冬季兩項（Biathlon，結合越野滑雪和步槍射擊）和北歐混合式滑雪（Nordic Combined）的冬季運動為主，由挪威提供教練、陪練員、醫療人員等專業人士，訓練中國運動員，在冬季奧運奪牌。

招募挪威專業人士參與合作計畫的工作，由中資企業Swix China與中國滑雪協會（Chinese Ski Association）負責。中方提供優渥薪資，吸引超過60位的冬季運動專業人士參與此計畫，其中不乏挪威頂尖運動員，但根據挪威廣播公司的調查，目前只有8位留任。

雖有幾乎是挪威兩倍薪資的誘因，許多人卻是因為無法接受「中國式的體育」而中止合約。在訓練期間，監控運動員、教練的行徑，高壓權威的指導方式，臨時替換運動員，甚至在回中國訓練後摘除挪威教練指導工作的舉動，都讓崇尚獨立自主、民主體育精神的挪威人難以接受。

挪威廣播公司也揭露，挪威體育協會暨奧林匹克委員會（NIF）沒有參與兩國的合作計劃的安排與協商，是在雙邊合作確定之後，挪威體育協會才被告知。

挪威越野滑雪運動員薛爾道（Gudmund Skjeldal）對挪威廣播公司表示，這項合作計畫有很多問題，政治凌駕體育，中國是否想藉機影響挪威政治？

他呼籲國會展開調查，也質疑挪威體育協會現任會長休爾（Berit Kjøll）曾為華為挪威分公司的總裁，恐怕會模糊政治與體育之間的界線。

對此，休爾表示，她在接任體協會長前已辭去華為的職務，她對兩國的合作計畫持正面態度。

簽署備忘錄的前總理索爾伯格拒絕挪威廣播公司的訪問。（編輯：高照芬）1110203