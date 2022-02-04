新加坡疫情下掀騎車風 Google推自行車導航地圖

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疫情期間，新加坡越來越多人對騎自行車感興趣，圖為1月8日週末午後，科尼島上的騎車民眾。中央社記者侯姿瑩新加坡攝 111年2月4日

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（中央社記者侯姿瑩新加坡4日專電）國際旅遊受到疫情限制，許多新加坡人開始在國內尋找不同娛樂，自行車即成為一個熱門選項。隨著越來越多人對騎自行車感興趣，Google也趁勢在當地推出自行車導航地圖。

新加坡全島遍布許多公園，公園裡設有自行車專用道，銜接鄰近的公園連道（Park Connector Network，簡稱PCN）。這些公園連道讓民眾可以輕鬆騎車，飽覽獅城風景。

除了自然風景，新加坡市中心一帶也是當地熱門騎車路線之一，沿著加冷河騎車，途中可看到新加坡摩天輪、濱海灣金沙、魚尾獅公園等知名地標，從不同視角欣賞這個城市國家。

國際旅遊受到COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情限制，新加坡吹起一股騎車風，星國政府也持續擴充自行車路網，包括1月底啟用的環島綠道（Round Island Route）第一階段。星媒報導，這段長達75公里的綠道串連東部海岸線周邊的綠色空間，民眾騎自行車沿途可欣賞多處海景與自然生態景色。

LoveCyclingSG（LCSG）共同創辦人雲大雲接受中央社記者訪問時表示，疫情期間不能出國，民眾開始尋找不同的娛樂，騎自行車很方便，自然成為一個選項。

他在榜鵝尾公園（Punggol Point Park）接受採訪時指出，「在榜鵝可以看到很多不同人家都在騎車」。疫情期間，他發現越來越多人開始騎車、開始運動。

榜鵝尾公園隔海與馬來西亞相望，雲大雲形容，沿岸的風景「很像台灣的淡水」。鄰近榜鵝尾公園的景點還有科尼島，科尼島以原始自然生態聞名，週末午後可看到不少家庭、男女老少到這一帶騎車或健行。

家住榜鵝的雲大雲幾乎每天都會到榜鵝尾公園附近騎車。身為產品設計師的他說，當初開始騎車的理由並非是熱愛運動，而是「喜歡吃東西」，因為想介紹美食給愛騎車的朋友，兩人因此開始相揪一起騎車、一起享用美食。

當地媒體曾形容，在新加坡騎自行車是結合風景、休閒娛樂與美食的體驗，這也與LoveCyclingSG的座右銘E.R.P相符。

E.R.P代表的是「吃、騎車、拍照」（Eat. Ride. Photo），成立於2010年的LoveCyclingSG社團，在疫情前經常舉辦活動，希望讓更多人一起體驗騎車的樂趣。

「不是像肌肉男的活動，只是想要拉近人與人的距離」，雲大雲說，LoveCyclingSG希望透過自行車活動讓大家變成朋友，一起騎車、一起到一個地方吃東西、聊天，並從中了解一個地方的變化。

隨著疫情期間新加坡越來越多人對騎自行車感興趣，Google也於去年底在新加坡推出腳踏車導航地圖，據報導，騎士可藉此搜尋適合騎自行車的路線；新加坡是第一個有Google腳踏車導航地圖的東南亞國家。

聽到Google在新加坡推出自行車導航功能，雲大雲說，「我們大家都非常開心」。他個人特別喜歡使用Google導航系統，因為上面也有美食的資訊。

不過試用過後，不少車友都認為，仍有待改善之處。雲大雲舉例，很多導航建議的路線還是汽車道路，而非自行車道，希望系統更新過後，可以融入更多自行車道。

喜愛騎車的雲大雲也有豐富的海外騎車經驗，包括台灣。曾到台灣騎車5、6次的他說，非常喜歡在台灣騎車，因為「很有人情味、很貼心的感覺」。

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他記得，有次騎經花東公路台9線花蓮路段，一旁的路人大聲喊說「加油、加油」，甚至有時候到不同地方停下來休息，當地人還會提供水果、關心問候，這些小舉動讓他覺得「很貼心，騎車的時候都非常愉快」。

另外，雲大雲認為，台北YouBike自行車自動租借系統在租借站租、還車的方式值得新加坡借鏡學習。他也希望，新加坡公園連道的連結性能進一步加強、人行道可以更寬一點，這樣一來，相信會有更多人願意用自行車代步。（編輯：韋樞/黃自強）1110204

疫情期間，新加坡越來越多人對騎自行車感興趣，位於東北部的榜鵝尾公園一帶是熱門騎車地點之一。圖為1月8日民眾騎車出遊。 中央社記者侯姿瑩新加坡攝 111年2月4日

LoveCyclingSG（LCSG）共同創辦人雲大雲表示，社團的座右銘是「吃、騎車、拍照」（Eat. Ride. Photo），盼更多人一起體驗騎車樂趣。中央社記者侯姿瑩新加坡攝 111年2月4日