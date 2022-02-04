大馬前首相病況好轉 拍影片喊話：希望很快康復

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者侯姿瑩新加坡4日專電）高齡96歲的前馬來西亞首相馬哈地日前再度入住大馬國家心臟中心，健康狀況引發外界關注。他今天發布影片說，已逐步恢復健康，現在每天往返醫院與家裡，「希望很快可以完全康復」。

馬哈地（Mahathir Mohamad）2週前再度入院，是他一個多月來，第3次住進這家心臟專科醫院。入院期間，馬哈地女兒瑪麗娜（Marina Mahathir）不定時發聲明說明父親病況。

瑪麗娜1月26日指出，父親正在恢復中，已從加護病房轉到普通病房。

馬哈地今天在推特發布影片表示，這幾天已逐步恢復，「我每天從醫院回家，從早上到傍晚，之後再回醫院，因為還有需要進行的療程」。

在這段1分15秒的影片中，馬哈地雖看起來仍顯虛弱，不過已經可以在無人攙扶下，緩慢步行。

他說：「希望很快可以完全康復」。

星洲日報報導，馬哈地辦公室發布新聞稿表示，他目前仍在國家心臟中心接受療程，自2日獲准回家後，每天仍要回到國家心臟中心進行物理治療及醫藥療程。

綜合外媒報導，馬哈地過去曾有心臟毛病，有過數次心臟病發作，還曾動過心臟繞道手術。

被譽為「馬來西亞現代化之父」的馬哈地是大馬最具影響力的政治人物之一，不僅是馬國在位時間最長的首相，也是馬國史上至今唯一兩度出任首相的領袖。

馬哈地第一次擔任首相任期為1981至2003年。2018年，當時高齡92歲的他又藉改革派聯盟領導者的身分，回任首相，但2020年因執政聯盟內鬥而下台，目前仍擔任國會議員。（編輯：高照芬）1110204