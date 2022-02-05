聯合國安理會為北韓開會 傳中俄拒簽譴責聲明

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（中央社紐約聯合國總部4日綜合外電報導）外交人士透露，美國起草聯合國安全理事會聯合聲明，準備譴責北韓接連試射飛彈，但中、俄不願響應，中國駐聯合國大使張軍今天還呼籲美國與北韓來往應更有彈性。

北韓領袖金正恩領導的政府單單在今年1月就7度試射飛彈，頻繁程度前所未見，其中還包括發射自2017年以來威力最強的飛彈，暗示了北韓可能重啟長程武器及核武測試。

外交人士告訴法新社，美國政府提議發聲明譴責北韓試射飛彈，但中國和俄羅斯等國家拒絕簽署。

聯合國安理會今天應美國要求，針對北韓議題召開閉門會議。中國駐聯合國大使張軍在會前說：「如果他們（指美國官員）真想看到新的突破，就應展現更多誠意和彈性。」

張軍對記者說：「他們應提出更有吸引力、更務實、更有彈性，且符合朝鮮民主主義人民共和國（北韓正式國名）需求的做法、政策及行動。」

張軍提到，基於美國前總統川普對北韓的政策，平壤當局先前暫停核武測試和跨國彈道飛彈試射的行動，但近幾個月「我們看到衝突、譴責和制裁的惡性循環」。

中國和俄羅斯一向在聯合國安理會擋下有關北韓的措施，去年還提出議案，要基於人道理由放寬對北韓的制裁，但因得不到足夠支持而未進入表決程序。

張軍說：「至少我們做的事有助於進一步改善並避免緊張情勢惡化。」

美國駐聯合國大使湯瑪斯-葛林斐德（Linda Thomas-Greenfield）會後表示，中國和俄羅斯提議放寬制裁，實際上是獎勵北韓的「惡行」。

她對媒體表示，安理會沒道理獎勵北韓單月數度測試武器，幾乎和去年一整年一樣多次，而且「當人民挨餓時，花費數以百萬計美元執行軍事測試，顯示這個國家根本不關心自己的人民」。

今天這場有關北韓的會議是一個月內的第3場。上次會議是在上月20日舉行，當時阿爾巴尼亞、巴西、英國、法國、愛爾蘭、挪威、阿拉伯聯合大公國、美國等8個安理會成員國加上日本，聯合發布聲明譴責北韓試射飛彈。

另外7個安理會成員國則拒絕簽署這項聲明，包括中國、加彭、迦納、印度、肯亞、墨西哥和俄羅斯。

前述美國等8國加上日本，今天再度由美國帶頭發布新的聲明，呼籲北韓「停止破壞穩定的行動，並恢復對話」。聲明還提到：「我們持續呼籲朝鮮民主主義人民共和國正面回應美國和其他國家的提議，在不設前提的條件下會晤。」

聲明也向其他安理會成員國喊話，稱「安理會持續緘默的代價太高」，「這會讓北韓膽大妄為，更加蔑視國際社會，習以為常地觸犯安理會決議，進一步破壞區域穩定，並持續威脅國際和平安全」。

北韓4日祝賀北京冬季奧運揭幕，專家認為，此一訊息可能意味著北韓在冬奧期間暫時不會試射飛彈。

美國國務卿布林肯（Antony Blinken）預定於本月12日在夏威夷與南韓、日本舉行有關北韓議題的3方會談。（譯者：曾依璇/核稿：李佩珊）1110205