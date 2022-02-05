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德國新任總理蕭茲將首訪華府 盼重建互信

2022/2/5 17:27
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（中央社柏林5日綜合外電報導）德國總理蕭茲（Olaf Scholz）7日將以德國總理身分首次訪問華府，試圖化解在俄羅斯與烏克蘭的衝突對峙中，針對德國應對方式的質疑。

法新社報導，試圖擺脫前任總理梅克爾（Angela Merkel）陰影的蕭茲將與美國總統拜登會面，商討多個爭議議題。

俄羅斯在2014年兼併克里米亞半島後，當時的美國總統歐巴馬曾經十分仰賴梅克爾與俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）之間獨特的融洽關係，但在這次危機當中，蕭茲卻受到大西洋兩端的砲火攻擊。

在美國前總統川普時代，美國與歐洲交相指責，如今拜登正苦於修復與歐洲的關係。批評者認為，蕭茲讓拜登重修舊好的工作更加困難。

近來柏林當局拒絕向烏克蘭提供武器，對於是否可能對俄國施加制裁，說法也時常含糊不清。更重要的是，德國不願意把能從俄國便宜購買天然氣的北溪2號天然氣管線（Nord Stream 2）建造計畫喊卡，在在惹火華府。

美國智庫布魯金斯研究所（Brookings Institution）資深研究員史特岑穆勒（Constanze Stelzenmuller）表示，柏林當局針對俄羅斯發表「矛盾聲明」，引發華府的「困惑、失望情緒和嚴厲批評」。

她告訴法新社，「蕭茲訪問華府，將是他修復德國執政聯盟受損形象的機會。」（譯者：戴雅真/核稿：施施）1110205

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