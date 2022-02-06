日本不肖業者專宰年輕人 官方籲馬桶堵塞先冷靜

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東京都下水道局在推特上呼籲，年輕人若遇到馬桶堵塞先別急著上網搜尋，很可能會遇到不肖業者收取高額費用。（圖取自twitter.com/tocho_gesuido）

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（中央社東京6日綜合外電報導）日本發生不肖業者專門鎖定年輕人，在修馬桶時巧立名目收高額費用的案例，東京都下水道局特別在推特宣導，年輕人遇馬桶堵塞時先別上網搜尋，應先冷靜，並連絡房屋管理公司。

日本時事通信社報導，東京都下水道局（類似台灣各地方政府水利局）日前製作一張插圖，在推特上呼籲年輕人碰到家中馬桶堵塞時，先不要急著上網搜尋修理業者。

這篇推特文章在網路上引發話題，至於為什麼特別將呼籲對象瞄準年輕人，主因比起高齡人士，年輕人更容易掉入被不肖業者「坑殺」、索取高額費用的消費糾紛，這也讓業者手法浮上檯面。

一名獨自住在千葉縣的20多歲女性，某天休假晚上在租屋處碰上馬桶堵塞問題，因為第一時間聯繫不上租屋處管理公司，所以利用智慧型手機搜尋修理業者，結果搜尋結果顯示的前幾個網站寫著「跟水相關的修理500日圓起」，於是這名女性就請業者到家修理。

業者到了女性租屋處說，「使用加壓幫浦可以解決」，但要收費8000日圓；女性同意支付8000日圓後，業者還是無法解決堵塞問題，又說要拆除馬桶、要花其他費用、必須清潔配管等。

隨著業者不斷巧立收費名目，最後業者要求收費20萬日圓，即使這名女性覺得太貴，也僅成功討價還價1萬日圓，被迫去領19萬日圓付錢。

提供消費者諮詢的東京都消費生活綜合中心表示，以東京都為例，過去每年有關廁所修理的諮詢件數約在200件到300件，但從2020年夏天開始急速增加，2020年度總件數954件，是2019年度近3倍之多，其中8成都跟高額修理費的消費糾紛有關。

國民生活中心表示，東京都的情況在全國也有相同傾向，多數諮詢者碰到的情況都跟上述女性案例類似。

東京都消費生活綜合中心消費生活專門課課長高村淳子說，有關廁所修理的諮詢案件，過去都是以高齡者為主；不過，到了2020年夏天左右，開始出現許多年輕人諮詢，主要案例都是透過網路搜尋前幾名的網站找來低價業者，然後在開始施工後不斷巧立名目增加施工項目，索取高額收費，最後發生消費糾紛。

高村分析，可能因為疫情待在家裡時間增加，使用馬桶的機會變多，讓修理馬桶的案例增加。

不僅如此，高村說，剛讀大學或剛出社會的新鮮人，因為很少有機會一個人處理跟水有關的問題，剛好碰上惡質業者在網路上積極刊登廣告，也許是被當肥羊宰的年輕人之所以增加的原因之一。

像這樣的糾紛，在京都府及愛知縣等地甚至已發展成集體訴訟。

根據實際上網測試，其實搜尋結果前幾名都是廣告，而介紹DIY解決馬桶堵塞方法的網站，則排列在下方。律師增田朋記說，很多人不知道原來排名前幾名的搜尋結果是廣告，還誤以為是被網友熱搜的業者。

至於新鮮人面對馬桶出現「緊急狀況」時該如何是好，國民生活中心與東京都下水道局等提出下列建議。

首先，不用急著先找業者來處理，可以到賣場去買「馬桶吸盤」回家試試，通常除非是馬桶裡有像手機般大小的物體堵塞，否則8成都能用馬桶吸盤解決。

如果是在外租屋，最好先連絡房東或房屋管理公司。雖然也要視租賃契約內容或過失程度而訂，但有時也有可能由房東或管理公司負擔修繕費用。

如果真的都無法解決而必須要找業者修理時，可以選擇地方政府或下水道局官網等官方管道指定的業者，相對來說可降低被當肥羊宰的風險。（譯者：黃名璽/核稿：陳政一）1110206