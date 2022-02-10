日本東京都心恐降大雪影響交通 逾200航班停飛

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（中央社東京10日綜合外電報導）日本受低氣壓與寒流影響，關東地區平地開始降雪，預估東京都23區恐將下大雪，鐵路部分班次停開、部分高速道路暫停通行，日本國內航班今天上午也已有209個航班停飛。

日本放送協會（NHK）報導，氣象廳指出，受低氣壓與寒流影響，以關東甲信地區與靜岡縣的沿山地區為中心，多地都在降雪。

關東地區的平地也從下雨和霙逐步轉為下雪，東京都心的氣溫從凌晨5時的攝氏4.3度，降到上午10時的1.8度，預料接下來將轉為降雪並發生積雪。若氣溫進一步下探，東京23區可能發展為大雪警報級的降雪。

報導說，關東地區只要有少量積雪就會讓大眾運輸大亂，且容易發生汽車打滑與行人跌倒等意外，預料從今晚到明天上午積雪與路面凍結將會影響交通。

氣象廳呼籲民眾應隨時注意下雪對交通的影響，以及是否造成停電等，並盡量避免外出。

因擔憂廣範圍地區將下大雪，JR東日本公司已決定取消連結東京、千葉與山梨和長野的中央線67班特急列車；首都圈目前其他鐵道路線則大致維持與平日相同的運行狀況，不過今後視積雪情形，可能發生大幅延遲或停開。

空運部分，截至今天上午11時30分，從東京羽田機場起降的航班為主，已有209個航班停飛。

另外，首都高速道路為預防大雪使車輛卡住無法動彈，在產生積雪前，現已有部分路段「計畫性、預防性暫停通行」。（譯者：顧荃/核稿：盧映孜）1110210