更多編輯台推薦新聞：
昆蟲當藥 黑猩猩用天然妙方為自己和同伴療傷
科技

昆蟲當藥 黑猩猩用天然妙方為自己和同伴療傷

繼清華大學 中山、中興獲准設學士後醫學系
生活

繼清華大學 中山、中興獲准設學士後醫學系

明金成心肌梗塞過世 出現哪些症狀要當心？6大預防重點一次看
生活

明金成心肌梗塞過世 出現哪些症狀要當心？6大預防重點一次看

大樂透獎號看這裡 過年加碼百萬春節大紅包
生活

大樂透獎號看這裡 過年加碼百萬春節大紅包

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
直播／本土增37例、境外46例 6人感染源不明橫跨南北
首頁 / 國際

北韓頻射彈 美日韓防長譴責：破壞區域安全穩定

2022/2/10 13:33
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社華盛頓9日綜合外電報導）北韓今年以來頻繁試射飛彈，美國國防部表示，國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）今天與南韓和日本防長談論北韓構成的威脅。

路透社報導，北韓接二連三試射彈道飛彈，推升國際緊張局勢；聯合國安全理事會長期以來禁止北韓試射飛彈。北韓今年1月試射次數創下新高，至少發射7枚飛彈，包括一枚能在高速下操縱的「極音速飛彈」。

五角大廈發言人柯比（John Kirby）透過聲明表示：「這幾位領袖強調，朝鮮民主主義人民共和國（DPRK）發射彈道飛彈破壞區域安全穩定，明顯違反多項聯合國安理會決議。」朝鮮民主主義人民共和國是北韓正式國名。

南韓國防部長徐旭說，北韓試射飛彈的行為構成「直接且嚴重的威脅」，矢言要加強基於美國聯盟的因應能力。

徐旭辦公室透過聲明表示，美日韓3國防長同意在不久的將來舉行面對面會談，不過沒有提出具體日期。

北韓昨天自稱是全球少數擁有核武和先進飛彈的國家之一，也是唯一透過飛彈試射「震撼全球」來對抗美國的國家。

一份聯合國機密報告摘要指出，北韓過去一年持續發展核武及彈道飛彈計畫，針對加密貨幣交易發動的網路攻擊是平壤當局重要的收入來源。（譯者：李佩珊/核稿：張曉雯）1110210

延伸閱讀
美國譴責北韓最新發射飛彈行動 呼籲進行對話北韓譴責美國插手台灣問題 恐波及朝鮮半島局勢北韓試射引發美英法譴責 美重申願不設前提對話
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

下載中央社「一手新聞」 app，每日新聞不漏接！
iOS App下載Android App下載
地機族