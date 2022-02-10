北韓頻射彈 美日韓防長譴責：破壞區域安全穩定

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（中央社華盛頓9日綜合外電報導）北韓今年以來頻繁試射飛彈，美國國防部表示，國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）今天與南韓和日本防長談論北韓構成的威脅。

路透社報導，北韓接二連三試射彈道飛彈，推升國際緊張局勢；聯合國安全理事會長期以來禁止北韓試射飛彈。北韓今年1月試射次數創下新高，至少發射7枚飛彈，包括一枚能在高速下操縱的「極音速飛彈」。

五角大廈發言人柯比（John Kirby）透過聲明表示：「這幾位領袖強調，朝鮮民主主義人民共和國（DPRK）發射彈道飛彈破壞區域安全穩定，明顯違反多項聯合國安理會決議。」朝鮮民主主義人民共和國是北韓正式國名。

南韓國防部長徐旭說，北韓試射飛彈的行為構成「直接且嚴重的威脅」，矢言要加強基於美國聯盟的因應能力。

徐旭辦公室透過聲明表示，美日韓3國防長同意在不久的將來舉行面對面會談，不過沒有提出具體日期。

北韓昨天自稱是全球少數擁有核武和先進飛彈的國家之一，也是唯一透過飛彈試射「震撼全球」來對抗美國的國家。

一份聯合國機密報告摘要指出，北韓過去一年持續發展核武及彈道飛彈計畫，針對加密貨幣交易發動的網路攻擊是平壤當局重要的收入來源。（譯者：李佩珊/核稿：張曉雯）1110210