泰國豬肉價格高漲 民眾商家勒緊褲帶度日[影]

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（中央社記者呂欣憓曼谷10日專電）泰國豬肉價格飛漲，市場攤商苦嘆生意不好做，經營小吃店的業者不得已只好微幅漲價，家庭主婦則改買雞肉或魚肉，各行各業都勒緊褲帶用自己的方式應對這波漲價潮。

泰國豬肉價格從去年中開始飆漲，今年1月初生鮮市場豬肉價格每公斤來到210至250泰銖（約新台幣176元至210元）之間，與去年相比漲了1倍以上。

影響豬肉價格原因眾多，包括COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情讓民眾消費下降，許多小型養豬戶被迫歇業，豬肉生產量因此減少，加上飼料價格高漲；在野黨則批評政府隱瞞泰國早有非洲豬瘟的事實。

泰國畜牧發展廳1月11日公告，畜牧發展廳在鄰近曼谷的佛統府屠宰場內檢驗出非洲豬瘟（ASF）病毒陽性，將通報世界動物衛生組織相關疫情。這是泰國官方承認的首例非洲豬瘟案例。

為了抑制豬價飆漲，商業部1月6日宣布禁止豬肉出口3個月，預計可為泰國國內市場增加100萬頭生豬，3個月後將視情況決定禁令是否延長，畜牧發展廳官員近日則頻查是否有人囤積豬肉。

農曆春節前的豬肉價格一度漲到250泰銖到300泰銖之間，春節過後市場的豬肉價稍微下降，生鮮市場的豬肉下降到每公斤180泰銖左右，儘管價格比春節前下跌，但比起去年仍然高出近1倍，市場攤商苦嘆生意不好做。

一名在曼谷最大生鮮市場孔提市場（Khlong Toei Market）賣豬肉的不具名攤商告訴中央社，農曆年前的價格高漲，豬肉非常難賣，即使現在價格稍微下降，豬肉仍然很不好賣；另一名攤商Jum說，漲價以來顧客人數下降很多，市場冷清，春節期間豬肉相當不好賣。

經營小吃粿條店的Fon到孔堤市場四處尋找食材，她告訴中央社，豬肉漲價對小攤商的壓力相當大，不得已每個品項漲價5到10泰銖，顧客也都表示可以理解，但豬肉漲價不只對生意人有影響，即使是家庭主婦購物時也必須要精打細算。她說，過去500泰銖可以買到肉、魚和青菜，現在500泰銖只能買到豬肉。

家庭主婦Noey在豬肉攤前考量許久，最後終於下定決心買了一點豬肉，她說，生活花費漲了很多，之前1公斤豬肉只要100泰銖左右，現在花費多了1倍，她就改買雞肉或魚肉，但做菜還是豬肉最好用，因為豬肉可做的變化很多。

畜牧發展廳預估豬肉價格回到正常範圍內需要8個月到1年的時間，商業部將提供300億泰銖的低利貸款給受到影響的養豬戶，畜牧發展廳則預計每週提供30萬頭的小豬給小型養豬戶，期望藉此協助養豬戶度過這波危機。（編輯：郭中翰/黃自強）1110210

泰國價格豬肉飛漲，曼谷孔提市場的豬肉攤商大嘆生意不好做。中央社記者呂欣憓曼谷攝 111年2月10日