四方安全對話擬抗衡中國 中國：過時冷戰思維

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（中央社台北11日電）「四方安全對話」聯盟今天於澳洲墨爾本展開會談，內容談及希望削弱中國在亞太地區不斷擴張的勢力。中國外交部發言人趙立堅下午回應稱，相關國家應該摒棄過時冷戰思維。

美國、澳洲、日本、印度的外交首長於澳洲墨爾本就深化「四方安全對話」（Quad）聯盟展開會談，希望削弱中國在亞太地區不斷擴張的勢力。

美國國務卿布林肯（Antony Blinken）會前對「澳洲人報」（The Australian）表示，中國的野心是成為首屈一指的軍事、經濟、外交和政治強國，不只是在區域，而是在全世界。

綜合北京日報、澎拜新聞報導，中國外交部今天下午舉行例行記者會，趙立堅答覆媒體相關提問時表示，中方認為，美、日、印、澳拼湊的所謂「四邊機制」，實質上是遏制圍堵中國、維護美國霸權的工具，這是在人為挑動對立，破壞國際團結與合作。

他聲稱，冷戰早已結束，企圖構建遏制中國的所謂「聯盟」不得人心，也沒有出路，相關國家應該徹底摒棄早已過時的冷戰思維，改正推行集團對抗和地緣博弈的錯誤做法，為亞太地區和平穩定發揮建設性作用。

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對於布林肯11日表示，中國在國內以及在地區的行為都更加咄咄逼人，但並不認為亞太地區發生衝突是不可避免的。趙立堅則稱，美方政客的有關言論純屬老調重彈，充斥著政治謊言。

他說，美方之所以渲染中國威脅，其目的是抹黑、打壓和遏制中國的發展，這充分暴露了美國根深蒂固的冷戰思維和意識形態偏見。中方對美方的有關表態表示堅決反對。「在本地區和在全世界範圍內，提到咄咄逼人的話，如果美國自稱第二，沒有一個國家敢稱第一」。（編輯：李雅雯/楊昇儒）1110211