新疆勞工政策不符規定 國際勞工組織嚴重關切

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（中央社日內瓦11日綜合外電報導）國際勞工組織（ILO）公約執行與建議專家委員會針對中國政府在新疆施行的勞工政策表達「嚴重關切」，認為有歧視之嫌，呼籲北京當局制定合乎國際標準的勞工政策。

路透社報導，對於主辦本屆冬季奧運的北京而言，當前正值敏感時刻，而這份有關於新疆的報告，恐造成中國與美國之間地緣緊張加劇。新疆是中國少數族裔穆斯林維吾爾族的故鄉。

美國抨擊中國種族滅絕的罪行，並會同其他西方國家，針對中國對於新疆維吾爾族的對待，對北京冬奧展開外交抵制。

國際勞工組織（ILO）委員會密切關注諸多有關中國侵犯人權的指控，像是中國據稱使用強迫勞動和監獄勞動人力，中國當局則矢口否認。

ILO於10日公布的報告指出：「委員會嚴重關切諸多（中國的）國家及區域政策和法規文件，當中所呈現的政策方向，因此要求北京當局…檢討國家與區域政策，以消弭所有的差異、排斥或偏見。」

值得注意的是，公約執行與建議專家委員會要求中國撤銷在新疆「針對企業和工會實施的去極端化義務」條例，以及修訂政治再教育條款。

ILO駐日內瓦聯合國使團在推特發文表示：「身為ILO會員國，中國政府堅定承諾尊重、推動及實現，所有中國少數族裔包括新疆維吾爾族，都能充分從事具有生產力且體面的工作，並能自由選擇就業。」並說專家委員會也曾批評美國的勞工政策。

對於ILO委員會的說法，美國與英國表示歡迎，並呼籲北京採取相應措施。

ILO官員告訴路透社，中國被控的各項違規內容，將在6月間召開的「國際勞工大會」（ILC）上提出。

大會可能會通過正式抗議，如同1990年代發生在緬甸的往例，屆時ILO將據此成立調查侵害人權的委員會。（譯者：曹宇帆/核稿：戴雅真）1110212