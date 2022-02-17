法中元首通話 馬克宏關切立陶宛與新疆議題

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（中央社記者曾婷瑄巴黎16日專電）法國總統馬克宏今天與習近平進行通話，根據法國官方新聞稿，雙方除談及合作與烏俄危機外，馬克宏也呼籲中國解除對立陶宛的制裁，同時表達對新疆強迫勞動的擔憂。

法國總統馬克宏今天下午與中國國家主席習近平進行今年的首度通話，根據法國總統府艾里賽宮（Elysee palace）隨後發布的新聞稿，雙方除了談及法中合作外，馬克宏也表達了對立陶宛所受制裁以及維吾爾強迫勞動情況的擔憂。

正值法國擔任歐盟輪值主席國之際，總統馬克宏呼籲歐洲與中國針對共同目標與歧見進行密切對話，企圖尋找歐中關係的新平衡，以及更大程度的對等。

新聞稿寫道，馬克宏「策勵中國解除對立陶宛的制裁，並以對話來處理中方要求」。

馬克宏在通話中重申法國與歐洲期待中國批准國際勞工組織（International Labour Organization）公約，特別是針對強迫勞動，馬克宏同時表達對新疆地區情況的擔憂。

馬克宏在通話中著力法中農產品貿易，繼2018年中國解除法國牛肉進口禁令、2019年保護200項產品的歐中地理標誌協定，以及2021年簽訂的法國境內豬肉產品分區協議後，法國持續努力讓農產品進入中國市場。

談及當前烏克蘭局勢，雙方皆同意持續努力降低烏俄緊張，並透過對話解決危機的必要性。新聞稿寫道，法國總統重申尊重烏克蘭主權與領土完整的重要性。中方則肯定法、德在「諾曼第架構」（Normandy format）進程中的行動，也支持落實「明斯克協議」。

此外，兩國元首也表示將深化雙方航空、民用核能、太空與人才面向的合作，並將共同致力於對抗氣候變遷、全球公衛與脆弱國家債務議題等。

國與國對話後的新聞稿內容向來是話語權爭奪場域，今日法中通話也不例外，對照後可發現明顯差異。根據中國外交部公布的新聞稿，雙方同意「推進中歐投資協定批准生效進程」，然而在法國總統府新聞稿中，卻完全沒有提及歐中投資協議。

而法方呼籲的解除立陶宛制裁以及新疆強迫勞動等議題，也並未出現在中國官方的新聞稿中。（陳正健）1110217