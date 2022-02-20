日媒民調：逾7成日人認為打第3劑速度太慢

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（中央社記者楊明珠東京20日專電）日本單日新增逾7萬例COVID-19確診病例，首相岸田文雄日前呼籲民眾盡早施打疫苗，希望每天最多可100萬人接種，但遲未達標。民調顯示，逾7成日本人認為打疫苗速度太慢。

日本境內今天新增確診病例7萬1488例。其中，東京都新增確診病例1萬2935例，累計90萬6564例。大阪府新增8400例，累計58萬4150例。神奈川縣新增6814例，累計40萬1968例。

為避免COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情擴大，日本政府期盼民眾盡早施打第3劑疫苗。日本共同社19、20日實施的電話民調顯示，對於政府的施打疫苗措施，73.5%的受訪者認為「速度太慢」，25.1%的受訪者認為「順利」。

有關日本政府3月起放寬防疫邊境管制措施一事，45.7%的受訪者回答「過早」，34.9%的受訪者回答「適當」，16.3%的受訪者回答「太晚」。

對於日本政府決定17都道府縣所實施的「防止蔓延等重點措施」期限延長至3月6日一事，53.7%的受訪者回答「適當」，30.2%的受訪者回答「部分地區應發布緊急事態宣言（最高防疫層級）」，13.6%的受訪者回答「不延長，應解除」。

日本放送協會（NHK）報導，有關第3劑疫苗，日本政府目標一天可施打100萬人，但是本月以來平均每天的施打人數最多75萬多人。尤其是高齡者的施打率僅約35%，如何讓希望施打疫苗者盡早打第3劑是政府的一大課題。

日本政府原本的措施是，民眾在打完第2劑後，原則上間隔8個月打第3劑；但去年12月起階段性提早為打完第2劑後間隔6個月打第3劑，呼籲民眾盡早打疫苗，目標平均每天達100萬人施打。

日本首相官邸（行政中心）官網刊載的疫苗接種紀錄系統資訊顯示，本月以來，平均每天施打疫苗人數有增加的傾向，大約從32萬9000萬人增為75萬7000人。截至本月17日，打完第3劑疫苗的人口是全體人口的12.6%，約有1600萬9146人施打，是到本月底為止應完成打疫苗對象的42.7%。

資訊顯示，第3劑疫苗施打率以佐賀縣18.3%最高；其次是岡山縣17.3%、山口縣17%。最低是秋田縣8.5%，次低是神奈川縣9.7%。

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日本數位廳的官網資訊顯示，截至19日，65歲以上的高齡者打完第3劑者共1260萬1114人，接種率35.2%。

日本厚生勞動省（相當於衛生福利部）認為，原本地方自治體（都道府縣市區町村）是以打完第2劑後間隔8個月安排民眾打第3劑，所以目前不少地方自治體來不及發放打疫苗的通知單，現在重新通知地方自治體建立讓未收到通知單的民眾可盡速打疫苗的體制。（編輯：馮昭）1110220