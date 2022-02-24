德軍方指抗俄工具有限 前防長怨犯歷史錯誤

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（中央社柏林24日綜合外電報導）俄羅斯今天進攻烏克蘭幾小時後，德國陸軍參謀長梅茲不尋常地公開宣洩對德國長期輕忽軍事戰備的不滿，並指出德國軍方協助應對的能力有限。德國前國防部長也坦言當局犯了「歷史錯誤」。

路透社報導，俄羅斯軍隊今天對烏克蘭發起陸海空進犯行動，這是第二次世界大戰以來歐洲一國對另一國採取的最大規模攻擊行動，西方最大憂慮成真。

梅茲（Alfons Mais）今天在職業社群平台LinkedIn發文表示：「我在和平時期服役進入第41年時，並未想過會目睹一場戰爭。」

「而我有幸指揮的聯邦國防軍（Bundeswehr），卻或多或少是空著兩手旁觀。若要支持北約採取行動，我們能提供政府的選項極度有限。」

梅茲說，西方盟邦已「預見情況，卻…沒從克里米亞被併吞得到教訓」。他指出，早就該增強德軍的戰力了。

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法新社報導，德國前國防部長康坎鮑爾（Annegret Kramp-Karrenbauer）也在社群網站推特（Twitter）發文指出，德國忘了以往的教訓，「談判總是為先，但我們在軍事上也必須夠強，以使對方不致把不談判當作選項」。

她說：「對於我們的歷史性失敗，我十分惱火。經歷過喬治亞、克里米亞和頓巴斯（Donbas）事件後，我們並未備妥任何手段足以嚇阻（俄羅斯總統）蒲亭（Vladimir Putin）。」（譯者：張正芊/核稿：張佑之）1110224