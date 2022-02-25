強生推大規模制裁 稱蒲亭洗不去手中烏克蘭之血

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（中央社倫敦24日綜合外電報導）英國首相強生今天宣布對俄羅斯實施歷來最大規模制裁，對象包括銀行、俄羅斯總統蒲亭小圈子內的成員，另也實施若干出口限制，並支持將俄羅斯踢出SWIFT金融系統。

由於俄羅斯對鄰國烏克蘭發動全面攻擊，以飛彈攻擊城市、派兵入侵烏克蘭，西方國家一致對俄羅斯施加嚴厲制裁。

路透社報導，在蒲亭（Vladimir Putin）向烏克蘭宣戰數小時後，強生（Boris Johnson）對國會表示，蒲亭將為這次侵略受到全世界和歷史譴責，永遠無法洗去「他手中沾染的烏克蘭之血」。

強生宣布新的制裁措施，同時告訴國會：「蒲亭這場可怕、野蠻的冒險之舉必須以失敗收場。」這波制裁對象超過百名俄羅斯人和實體。

他說：「就我們這部分，英國今天宣布了俄羅斯歷來所受最大規模、最嚴厲的經濟制裁。」

俄羅斯本週稍早承認烏克蘭東部由親俄分離主義分子把持的頓內茨克（Donetsk）、盧甘斯克（Lugansk）的獨立地位，西方國家隨即提出制裁，但遭批評不夠強硬。強生表示，各國領袖已同意合作，讓蒲亭付出「最大的經濟代價」。

1名政府官員指出，協調一致的制裁將在未來12至18個月讓俄羅斯經濟下滑數個百分點。

在英國的10項制裁方案中，政府將凍結俄羅斯數家大型銀行的資產，包括俄國第2大的國營VTB銀行；另也禁止俄羅斯大企業在英國籌資。自蘇聯於30年前瓦解以來，倫敦資本市場向來是俄羅斯企業在境外募資的重心。

VTB銀行則在聲明中表示：「過去數年，制裁對我們早已是既定事實，出現另一波出於政治動機的反俄制裁也不令人意外。」

英國的新一波制裁對象包括蒲亭的前女婿沙馬洛夫（Kirill Shamalov）。

俄羅斯Promsvyazbank銀行董事長弗瑞德科夫（Pyotr Fradkov）也在制裁名單上，英國財政部指控他把這家銀行變成替國防產業效力的機構。

此外，英國禁止俄羅斯航空公司（Aeroflot）的飛機在英國降落；暫停對俄羅斯的軍民兩用出口許可；禁止出口若干高科技產品和採礦業所需設備。

英國也比其他西方國家更進一步，呼籲應烏克蘭要求，把俄羅斯排除在「環球銀行金融電信協會」（SWIFT）之外。SWIFT是全球金融往來最重要的管道，俄羅斯一旦被逐出，意味著金融機構幾乎不可能從當地匯入或匯出款項，對俄羅斯企業及其外國客戶都是沉重打擊。

官員說，在英國國內方面，政府將限制俄羅斯富人在英國銀行存儲大筆現金的能力。

此外，法新社引述消息人士的說法報導，英國外交大臣特拉斯（Liz Truss）今天就俄羅斯入侵烏克蘭一事嚴斥俄國駐英大使科林（Andrei Kelin），她怒指俄羅斯為國際所不齒，接著將科林逐出門外。

根據英國外交部官方聲明，特拉斯就俄羅斯「對烏克蘭無端且不正當攻擊」一事召見科林。

特拉斯告訴科林，莫斯科當局先前「一再謊稱無計畫入侵烏克蘭，如今的無端侵略已讓俄羅斯為國際所不齒」。

聲明提到，特拉斯還說，西方制裁將重創俄羅斯經濟，莫斯科「將面臨曠日持久的衝突，讓俄羅斯政府付出沉重的人力、經濟和政治代價」。（譯者：徐睿承/核稿：曾依璇）1110225