印度月光市集 感受舊德里過往風華

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（中央社記者林行健新德里26日專電）已有400多年歷史的德里月光市集（Chandni Chowk），是南亞最大的香料、乾果、傳統禮服及南北貨批發集散地，走在迷宮般的弄巷中，還能透過老建築感受古都的過往風華。

講到印度，多半民眾會馬上聯想到泰姬瑪哈陵（Taj Mahal），而月光市集正是泰姬瑪哈陵建造者─蒙兀兒帝國第5代皇帝沙賈汗（Shah Jahan）委託愛女設計，做為整體城市規劃的一部分。

在德里從事旅遊業的洪沛妤介紹，月光市集大約是在17世紀修建完成，呈方形，廣場上的水塘到晚上便會映出月亮倒影，因而得名；另有類似說法是以一條貫穿市集的溝渠取代水塘。

蒙兀兒帝國鼎盛時期，這裏聚集來自中亞和歐洲的商人，熱鬧非凡，各種職業人才也來此落腳，以各自的專長為住在附近的貴族提供服務，逐漸形成「產業聚落」，延續迄今。

位於德里舊城區，月光市集沿1.4公里的主幹道向周邊輻射，每天上午10時開始人潮逐漸湧入，採買香料、乾果、布料、傳統禮服和各種商品，週末更是人山人海，現已號稱是南亞地區最大南北貨集散市場。

蜿蜒的巷弄中藏著太多百年老店，其中一家香水店就有206年歷史。第7代傳人甘地（Atul Gundhi）向中央社介紹，他們一直保留著當年王公貴族喜愛的天然配方。

人力三輪車是這裏的標誌物，許多採買者或遊客到了這裏都會乘坐，而這些車伕也多能充當臨時導遊，帶著遊客到市集內探索小吃、美食及秘境，例如當年貴族王公留下的豪宅。

時至今日，有些豪宅已經斑駁殘破，但從梁柱及窗格的精細雕工，仍可看出昔日風采；部分豪宅則得以翻修，甚至改建成特色旅館，裏面保留著百年大門及舊式保險箱等設備，深獲喜愛深度旅遊的遊客青睞。

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月光市集另一特色，就是蓋有各種宗教的禮拜場所，包括清真寺、耆那教寺廟、錫克教謁師所，以及基督教教堂等，很大程度上可歸功於蒙兀兒帝國皇室對宗教信仰的開放態度。

德里地方政府去年4月完成月光市集整修工程，主幹道更加筆直寬敞，被台商暱稱為「月光大道」；重要路口也加裝監視器，讓區域變得更安全。不久後，這裏將會推出電動車載客，來過的遊客不妨重遊，相信會有新的體驗。（編輯：陳惠珍/韋樞）1110227

印度德里舊市區月光市集已有400多年歷史，人力三輪車是這裏的特色交通工具。中央社記者林行健德里攝 111年2月27日