沖繩知事人馬3連敗 牽動今秋知事大選

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（中央社東京28日綜合外電報導）日本沖繩今年初至今已舉行3場市長選舉，沖繩縣知事玉城鄧尼支持的候選人全數敗北，自民黨取得「選舉年」開場3連勝，牽動今夏參議院大選沖繩選區及秋天的沖繩知事選戰。

日本琉球新報報導，54歲現任石垣市長中山義隆27日成功連任，擊敗「全沖繩」勢力支持的候選人第4度當選。一直以來受到「全沖繩」勢力支持的玉城今天說，雖然對選舉結果感到遺憾，「但這是市民的判斷」。

玉城在今年一月舉行的名護市與南城市長選戰中，也都力挺「全沖繩」勢力支持的人選，沒想到一口氣吞下3連敗。

他在被問到「全沖繩」勢力是否需要調整時說，這不是為擴大「全沖繩」勢力所進行的選舉，必須思考這是一場本來就是由選民打成績的選舉。

至於力挺人選在石垣市長選舉落敗的原因，玉城並沒有明說，僅說這是民眾選擇的結果，「我們對勝因或敗因並沒有一喜一憂」。

沖繩時報報導，今年可說是沖繩縣的「選舉年」，意圖在沖繩縣知事選戰獲勝重返沖繩縣執政的自民黨，已接連在一月的名護市長、南城市長及昨天結束的石垣市長選舉取得3連勝。

雖然接下來還有幾場市長及重頭戲的知事選戰，但自民黨面對競爭對手「全沖繩」勢力已取得好的開始，氣勢可望延續到秋天舉行的知事選舉。

自民黨幹事長茂木敏充27日晚間說，石垣市長選舉勝選，對參議院大選的沖繩選區及秋天的沖繩縣知事選舉是一大鼓舞。

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自民黨如果能繼續在4月24日投開票的沖繩市長選舉再獲勝，將可望維持勝選氣勢到夏天的參議院大選及秋天的知事選舉。不過，目前取得的3勝除了南城市外，其餘兩市都是現任市長連任成功，勝選意味著維持既定路線。

且在參議院大選及知事選舉，自民黨都是挑戰者身分，選戰議題包括從地方到全縣，也避不掉邊野古新美軍基地建設問題爭議，連自民黨地方黨部內部多數看法都認為，「雖然市長選舉連勝帶動整個氣勢，但以全縣為範圍的選舉則是另當別論」。（譯者：黃名璽/核稿：陳亦偉）1110228