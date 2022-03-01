俄侵烏克蘭 歐美慈善團體協助流離失所孤兒

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加州矽谷有數個公益團體正為烏克蘭民眾募款，跨國展開人道救援。圖為2月24日在舊金山挺烏的反戰遊行。（科爾庫納提供）中央社記者周世惠舊金山傳真 111年3月1日

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（中央社記者周世惠舊金山28日專電）烏俄戰爭爆發5天，衝擊國際秩序。2016年遷居矽谷的德裔女子季斯林（Jeannet Kiessling）跨國為烏克蘭兒童募款、興建孤兒院，她做公益的初衷起於超過10年前的善緣。

舊金山灣區「帕羅奧圖網路報」（Palo Alto Online）今天報導，來自德國海德堡（Heidelberg）的季斯林超過10年前開始協助烏克蘭孤兒，她當時住在維也納，剛離開職場，準備捐出部分遣散費給烏克蘭慈善團體做公益。

當她研究該如何捐款時，結識了奧地利非營利組織「小小的心」（德文Kleine herzen，暫譯）一位女性志工；季斯林2016年搬到加州帕羅奧圖後，效力於當地的非營利組織「海外鄰居」（Neighbors Abroad），兩個團體合作募款，替烏克蘭兒童建造孤兒院。

季斯林說，他們曾出版一本東歐美食的食譜，賺了4萬美元（約新台幣112萬元）；辦過一場慈善晚宴募資10萬美元。一位捐助者捐出一棟組合屋作為兒童之家，設在基輔西南方的法斯蒂夫鎮（Fastiv），目前用來安頓這次烏俄戰爭下流離失所的烏克蘭兒童。

2月24日俄羅斯全面入侵烏克蘭至今，出現大批烏克蘭難民潮，季斯林所屬的公益組織「海外鄰居」發動為烏克蘭兒童籌備緊急救濟金，短短幾天募資1.5萬美元（約新台幣42萬元）。她說，每一個她談過話的人都表達「請給我連結，我會捐款」的共同愛心。

奧地利公益團體「小小的心」這些年來在烏克蘭、俄羅斯和柬埔寨相當活躍。他們在烏克蘭核電廠所在地車諾比（Chernobyl）開設兒童夏日避暑之家；在羅馬尼亞到烏克蘭西南部的喀爾巴阡山（Carpathian Mountains）舉辦夏令營。

2014年俄羅斯吞併克里米亞、入侵烏克蘭東邊的頓內茨克（Donetsk）和盧甘斯克（Luhansk）時，「小小的心」也為衝突地區民眾提供避難所。

「小小的心」現今專注在烏俄戰爭所引發的危機，除了籌款購買必要的物資，並協助數十萬烏克蘭人移往西部城市利維夫（Lviv），以及抵達波蘭邊境等。

位於矽谷的「海外鄰居」則將視歐洲局勢發展，調整其捐助服務計畫，會先找到方法把相關款項捐至波蘭，支持那些已經到達波蘭的烏克蘭兒童。

非營利組織「新烏克蘭」（Nova Ukraine）也設在矽谷帕羅奧圖，共同創辦人科爾庫納（Ostap Korkuna）也以籌款、連結歐洲慈善團體的方式幫助他的母國烏克蘭。（編輯：郭中翰）1110301