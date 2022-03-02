中國外交部：中俄將繼續展開正常的貿易合作

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（中央社台北2日電）俄羅斯是中國第一大能源供應國，西方相繼制裁俄國之際，中國外交部今天重申堅決反對任何非法單邊制裁，要求有關方面處理烏克蘭問題不得損害中方權益；強調中俄將繼續開展正常的貿易合作。

據環球網報導，中國外交部2日下午舉行例行記者會，有日媒記者提問：中國會不會繼續購買俄羅斯的天然氣？目前西方國家都在制裁俄羅斯，中國如果繼續與俄羅斯進行正常貿易的話，是否對中方有影響？

中國外交部發言人汪文斌對此重申，中方堅決反對任何非法單邊制裁，制裁從來不是解決問題的根本有效途徑，只會對相關國家的經濟和民生帶來嚴重困難，進一步加劇分裂和對抗。

他說，中國要求有關方面在處理烏克蘭問題和對俄關係時「不得損害中方和其他方面的正當權益」。中俄雙方將繼續本著相互尊重、平等互利精神，「開展正常的貿易合作」。

綜合新浪財經、搜狐網等陸媒報導，俄羅斯是中國的第一大能源供應國。其中，天然氣、石油、煤炭進口都排名第二，而且是中國第一大電力進口國。

多家外媒分析，俄羅斯經濟非常仰賴能源出口，西方國家制裁俄羅斯，俄國勢必大幅提高對中國的出口量，相對低廉的價格將使得中國受惠。

2月4日，俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）訪中並出席北京冬奧會開幕式之際，中俄兩國簽署了新的能源合作協定，主要涉及原油、天然氣以及低碳發展領域。

天然氣方面，中俄雙方簽署了「中國石油天然氣集團有限公司與俄羅斯天然氣工業股份公司遠東天然氣購銷協議」。根據協定，俄方向中國的天然氣長期供應，每年增加100億立方公尺。這也代表俄羅斯對中國天然氣的年供應量，將達到480億立方公尺。

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此外，俄羅斯還在積極推進其他中俄天然氣管道項目的建設，已於今年1月完成Soyuz Vostok天然氣管線項目的可行性研究，計畫過境蒙古國向中國輸氣，該管道預計2024年開始建設、2030年開通。若最終成行，俄羅斯將向中國再增加一年500億立方公尺的天然氣供應量。

根據中國海關總署統計，2021年中俄雙邊貿易額為1468.87億美元，再創歷史新高，年增高達35.8%。其中，中國對俄出口675.65億美元，增長33.8%；中國自俄進口793.22億美元，增長37.5%。（編輯：楊昇儒/曹宇帆）1110302