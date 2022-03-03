英對俄官媒RT進行27項調查 考慮不續發執照

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社倫敦3日綜合外電報導）英國廣播主管單位宣布，對俄國官方所資助電視頻道「今日俄羅斯」（RT）的新聞節目「公正性」，展開另12項調查。

英國通訊管理局（Ofcom ）昨天說，對今日俄羅斯的公開調查目前共計27項；同時也正考慮，是否應讓今日俄羅斯保有英國核發的執照。

通訊管理局發表聲明說：「我們非常關切今日俄羅斯播放的節目數量，依據廣播條例（Broadcasting Code），這可能引發爭議。」

通管局在上月28日首先宣布對今日俄羅斯進行調查，並表示，在俄羅斯入侵烏克蘭後，通管局發現今日俄羅斯新聞節目可能違反規定的次數「大幅增加」。

通管局表示，一切領有執照的媒體在報導如同烏克蘭危機一樣重要的新聞時，「必須遵守廣播條例中有關公平報導的特別規定」。

訂閱《國際新聞》電子報 第一手掌握世界最新脈動 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

在臉書、推特和蘋果公司採取行動，不允用戶進入與俄國官方有關的新聞連結之後，Google母公司Alphabet也宣布，不再允許今日俄羅斯透過Google和YouTube的廣告賺錢營利。

烏克蘭危機升高之際，歐盟執委會（European Commission）正對俄國官方媒體設禁；而在英國，首相強生表示，基於言論自由考量，今日俄羅斯的執照保留與否應由通訊管理局而非政治人物決定。（譯者：紀錦玲/核稿：張佑之）1110303