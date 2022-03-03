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安倍拋共有核武器議題 日本維新會建議政府討論

2022/3/3 17:03
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（中央社東京3日綜合外電報導）受到俄羅斯入侵烏克蘭影響，日本前首相安倍晉三日前拋出「共有核武器」議題，立場保守的在野黨「日本維新會」今天向日本政府提出建議，內容就包含「開始討論共有核武器」。

日本富士新聞網報導，日本維新會在建議中指出，作為烏克蘭遭俄羅斯入侵的教訓，「即使在目前的國際情勢下，遭受擁核國入侵風險是現實存在」；他們也建議日本政府增加編列防衛經費，應提高到占國內生產毛額（GDP）2%。

此外，他們也在建議中加入開始討論有關「共有核武器」（意指擁核國與同盟國共有核武器的思考方式及戰略，Nuclear Sharing）；有關核能發電廠，他們認為「在一定條件下有必要檢討重啟運轉」。

日本維新會原本還有意建議「討論修正非核三原則（不擁有、不生產、不引進核武器）」，但日本維新會幹部表示，擔心可能造成誤導所以刪除。

安倍2月27日在電視節目上提到「共有核武器」，認為針對如何保護世界安全進行討論，在日本不該有禁忌。

首相岸田文雄2月28日對此公開表示，從堅持「非核三原則」的立場來考量，日本無法同意「共有核武器」。

不僅無法同意，岸田3月2日在國會備詢時進一步說，有關美國跟同盟國共有核武器的政策，「站在日本政府立場，沒有考慮要進行討論」。

支持修憲、立場保守的日本維新會，由大阪市長松井一郎擔任代表（黨主席）、大阪府知事吉村洋文擔任副代表，擁有41席眾議員及15席參議員。（譯者：黃名璽/核稿：張佑之）1110303

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