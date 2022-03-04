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侵烏引發西方制裁 標普全球評級調降俄債信評級

2022/3/4 09:11（3/4 09:22 更新）
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（中央社華盛頓3日綜合外電報導）標普全球評級（S&P Global Ratings）今天指出，俄羅斯侵略烏克蘭引發西方制裁，導致俄羅斯債務違約風險升高，將其債信評級調降至CCC-。

法新社報導，這家國際信評機構表示：「繼制裁措施實施後調降評級，是因為我們認為此舉恐大幅提升（債務）違約風險。」

對於俄羅斯入侵烏克蘭，美國和歐洲聯盟（EU）深感憤怒，出手制裁俄羅斯央行，並將若干俄國金融機構逐出環球銀行金融電信協會（SWIFT）支付系統。

歐美今天針對俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）政權核心的俄羅斯超級富豪宣布制裁措施。

標普全球評級以制裁俄羅斯中央銀行（CBR）尤具破壞性為由，將俄羅斯外幣信評由BB+下調、將本幣信評由BBB-下調，因為歐美制裁俄央阻斷莫斯科動用國外儲備。

標普全球評級表示：「這已使得（俄羅斯）無法動用很大一部分國外儲備，有損俄央作為最後貸款者（LOLR）能力，並削弱俄羅斯直到近期仍相形出色的信用實力，即其淨外部流動持有部位。」

標普全球評級還示警，未來數週可能持續調降俄羅斯評級。（譯者：徐睿承/核稿：李佩珊）1110304

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