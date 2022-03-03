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俄羅斯入侵烏克蘭
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俄羅斯入侵烏克蘭53/300

跟進標普 惠譽、穆迪接力將俄信評砍至垃圾等級

2022/3/3 12:48
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（中央社紐約3日綜合外電報導）國際信用評等機構穆迪今天表示，已將俄羅斯的長期發行人和高級無擔保債務評級從Baa3下調至B3，理由是西方國家對俄國實施了嚴厲制裁；惠譽也將俄國信評下調至垃圾等級。

穆迪（Moody's）表示，是否進一步下調評級仍在審查中。

綜合路透社等媒體報導，俄羅斯入侵烏克蘭，促使西方國家祭出連串制裁，國際信評機構惠譽（Fitch）和穆迪將俄國評級下調至垃圾等級，因為國際制裁可能削弱俄國償債能力和意願的風險與日俱增。

穆迪今天將俄羅斯的長期外債評級從Baa3下調至B3，理由是（西方國家）「協調嚴厲的制裁，增加了俄羅斯中斷償還主權債務的風險，並引發對俄羅斯履行義務意願的重大擔憂」。

惠譽昨天將俄羅斯評級從BBB下調6級至B級，債信展望調整為「負面」，理由是外部和公共財政疲軟、成長放緩、國內和地緣政治風險升高，以及受到進一步制裁的可能性。惠譽在聲明中表示，制裁「加劇了宏觀金融穩定風險」，並對俄羅斯的信用基本面構成了巨大衝擊。

在此之前，標準普爾（S&P）上週將俄羅斯的長期外幣信用評級，從BBB-下調至BB+，並警告當更了解制裁對宏觀經濟帶來的影響後，可能會再進一步調降。（譯者：劉文瑜/核稿：徐睿承）1110303

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