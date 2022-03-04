韓國慶北山林大火 延燒接近核電廠警戒線

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（中央社記者廖禹揚首爾4日專電）韓國慶尚北道蔚珍郡山區今天上午傳出火警，火勢迅速延燒，至下午3時有零星火苗燒進核電廠區警戒線內，消防當局出動直升機滅火，核電廠建築未受影響。

韓聯社引述消防當局報導，蔚珍郡北面斗川里一座小山丘今天上午11時17分左右發生火災，起火點距國道7號約10公里，火勢因強勁風勢沿著國道7號迅速蔓延，接近距離國道僅1公里臨海的韓蔚核電廠。

消防當局應核電廠要求在現場部署大容量滅火炮系統，並於下午1時50分下達一級全國動員令；山林廳於下午2時15分啟動森林火災三級因應。

火勢在下午3時蔓延至核電廠區內，當局緊急動員直升機從上空滅火，廠區內種植草地及樹木雖受祝融，但目前建築物尚未受到影響，消防當局已在廠區周邊築起防火線，先前暫時離開避難的核電廠員工也已回歸崗位。

韓國水力及核電公司旗下的韓蔚核電站共有6個機組正在營運，其中新韓蔚一號機組正在試俥，新二號機正在等待核發運轉許可。

韓國水力及核電公司表示，雖然核電廠本身未受影響，但火勢仍造成輸電網問題，因此1到5號機都降載至50%。

韓國總統文在寅稍早也指示全力保障人員及核電廠安全，並動員可用的所有資源，爭取盡早撲滅火勢。（編輯：黃自強）1110304