流亡藏人印度慶新年 文化習俗異鄉傳承

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旅居印度的流亡藏人5日在德里舉辦活動慶祝藏曆新年，除聚餐同歡、欣賞文藝節目之外，也首次舉辦「跨喜馬拉雅文化祭」，努力在異鄉保存藏族的文化與習俗。中央社記者林行健德里攝 111年3月6日

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（中央社記者林行健新德里6日專電）旅居印度的流亡藏人昨天慶祝藏曆新年，除聚餐同歡、欣賞家鄉民俗歌舞之外，也首次舉辦「跨喜馬拉雅文化祭」，努力在異鄉保存藏族的文化與習俗。

藏曆依據五行和十二生肖形成一個60年的紀年週期，今年正值「水虎年」，正月初一是在陽曆3月3日。藏人新年慶祝活動和華人相同長達15天，主要慶祝活動是在前3天：第1天喝青稞酒、第2天進廟參拜、第3天和親朋好友團聚同歡。

德里藏人社區福利協會依照習俗，5日（藏曆新年正月初三）在西藏村舉辦聚餐活動，來自印度政府和主流社會的貴賓與旅居德里的藏人同歡，中華民國駐印度副代表陳牧民也受邀參加。

社區福利協會會長卡瑪．多吉（Karma Dorjee）向中央社表示，由於COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情漸趨穩定，已停辦兩年的新年慶祝活動終於得以恢復，今年首次舉辦跨喜馬拉雅區域的文化祭。

根據協會秘書長昆藏．旺姆（Kunsang Wangmo）介紹，除了藏人以外，喜馬拉雅區域的居民，如不丹、尼泊爾等佛教國家，也多會慶祝藏曆新年，習俗包括吃吉祥飯、交換禮品和技能競賽等。

被問及新年願望，她希望大家在疫情期間保持健康，烏克蘭戰火早日結束，流離失所的民眾平安返家。

活動由藏人恭迎達賴喇嘛法像進場揭開序幕，僧侶和藏人排隊向法像行禮，並獻上「哈達」（khata），場面莊嚴。貴賓一一致詞之後，餘興節目隨即登場，包括民俗舞蹈、傳統樂器演奏和藏歌演唱等。

此外，主辦單位在西藏村的射箭場首度舉辦「跨喜馬拉雅文化祭」，地上鋪著紅地毯、周邊圍著紅色錦緞，藏人在這片小天地裡聚餐，從事射箭、拋鉛球及擲賽遊戲，還有類似華人舞獅的舞氂牛，增加歡樂氣氛。

現場藏人包括兒童在內，大多數穿著傳統服飾參與民俗活動，不難感受到流亡藏人的思鄉情懷以及在海外保存傳統文化的信念。

根據德里藏人安置區辦公室的資料，400多戶藏人家庭居住在西藏村。藏人努力保存自己的宗教、語言與習俗，希望有朝一日能在家鄉恢復這些文化特徵。（編輯：馮昭）1110306