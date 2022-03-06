藏身地下室 馬立波市長力圖協助市民撤離

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（中央社基輔6日綜合外電報導）幾週前，烏克蘭南部港市馬立波（Mariupol）市長波成柯（Vadym Boichenko）還穿西裝打領帶出席會議，討論振興該市的計畫。而今，他只能在地下室，透過斷斷續續的電話線路告訴外界當地慘況。

波成柯說明俄軍包圍馬立波的情形，他身穿一件T恤，雙眼出現黑眼圈。他說，該市許多地區已成了廢墟。「他們正在毀滅我們，」他在視訊通話中告訴路透社，通話中，他能聽見外面傳來爆炸聲。

他說，他現在的優先要務是協助困市內的40萬人逃離當地。

根據烏克蘭當局的說法，大部分市民睡在防空洞裡，以躲避圍城的俄軍6天來近乎不斷的轟炸，俄軍已切斷糧食、飲水、電力和暖氣的供應。

「他們井然有序地作業，以確保這座城市被封鎖，」44歲的波成柯在備用發電機提供的昏暗燈光下告訴路透社。他所在的地下室是其市府團隊的臨時總部。

「他們甚至不給我們計算傷亡人數的機會，因為炮擊沒有停止。」

和當地許多居民一樣，波成柯最近幾天都無法與該市的親人聯繫，大部分人停電期間無法為手機充電。

波成柯的兒子在其它前線地區服役，但他母親、兩個祖母和弟弟的家人都躲在馬立波當地的地下室避難所。他說：「我甚至無法前去看看他們是否還活著，因為炮擊不會停止。」。

許多居民迫切希望離開，但俄烏一項臨時停火措施未得到遵守，原定5日進行的疏散計畫不得不推遲，雙方互指對方破壞協議。

波成柯表示，俄烏雙方3日同意在馬立波建立供疏散的人道走廊，這是俄羅斯入侵以來，他第一次感到有希望。不料俄軍炮擊，準備用來撤離的巴士車隊，有半數遭到摧毀。

「他們欺騙了我們，而且，當大家試圖走出去前往這些走廊時，炮擊再次展開。」波成柯描述居民不得不逃回避難所的恐懼和憤怒。

俄烏雙方同意6日中午實施新的停火措施，供居民撤離，結果計畫又告失敗。

波成柯和馬立波的烏克蘭守軍都要求加強當地軍力，稱俄羅斯不會放棄奪取該市。對俄羅斯來說，馬立波是烏東親俄分離勢力控制的領土和通往克里米亞半島陸路之間的戰略要地，拿下當地等於拿下一個大獎。（譯者：楊明暐/核稿：陳政一）1110306