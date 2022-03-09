巴西里約山城土石流 台灣僑社救災傳遞愛心

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（中央社記者唐雅陵聖保羅8日專電）巴西里約熱內盧州山城貝德羅保利斯2月暴雨引發洪水和土石流，中華民國駐聖保羅經濟文化辦事處偕同僑界，協助災後重建工作，傳遞台灣人的愛心。

根據里約熱內盧州公共廳，貝德羅保利斯（Petrópolis）2月暴雨災情迄今已造成233人死亡，4人失蹤持續搜尋中。這已是該地區第4次發生同類大型災變，洪水及土石流在1988年帶走171條生命、2011年73人死亡、2013年13人死亡。

駐聖保羅經濟文化辦事處處長馮光中今天表示，貝德羅保利斯災變發生後立即與巴西華僑慈善基金會、慈濟基金會及佛光會等僑界慈善團體聯繫，發揮「人溺己溺」的精神，在最短時間內對災民提供幫助。

馮光中第一時間以台灣政府名義函郵貝德羅保利斯市長彭丹普（Rubens José França Bomtempo），表達台灣對當地死傷災民的哀悼與慰問，彭丹普隨後回函感謝。

另一方面，聖保羅市如來寺住持妙佑法師聯合里約佛光協會妙威法師發動信眾籌組志工隊，在里約中華會館理事長吳水益的協助下，前進災區向災民分送毛毯、口罩及包含牙膏、肥皂等個人清潔用品之救濟包，計約500份物資。

巴西華僑慈善基金會會長劉國華也向當地礦泉水廠商採購3公噸礦泉水，分送救難隊與災民飲用。

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馮光中昨天會晤里約聯邦眾議員索亞瑞斯（David Soares），就貝德羅保利斯市土石流災害造成當地居民逾200人死亡表達哀悼，簡述台灣僑界及駐聖保羅辦事處的援助救急，後續也願意就災後重建提供實質性協助。

馮光中並介紹台灣於2016年推動實施且運作良好的「災防告警系統」（PWS）供里約熱內盧州參考，除了協助災區民眾早日重建家園，後續亦可建立有效且即時的預防與應處系統。索亞瑞斯表示感謝，並將傳達予州政府參考。（編輯：田習如）1110309