英相強生呼籲西方 戒掉對俄國能源癮頭

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社倫敦15日綜合外電報導）英國首相強生（Boris Johnson）今天呼籲西方國家戒掉對俄羅斯能源的「上癮症」，並稱俄國總統蒲亭（Vladimir Putin）正在「勒索」全世界。

強生在「每日電訊報」（Daily Telegraph）投書表示，西方領導人在2014年俄國吞併克里米亞（Crimea）時讓蒲亭「逍遙法外」，之後又對俄國能源越來越依賴，終究鑄下「嚴重錯誤」。

強生說，因此「當他（蒲亭）終於對烏克蘭發動他的邪惡戰爭時，他知道這個世界很難有辦法懲罰他」。

「這個世界不能繼續淪為他勒索的目標。」

受俄羅斯入侵烏克蘭影響，全球油價急遽攀升。強生即將出訪沙烏地阿拉伯，與沙烏地王儲穆罕默德．沙爾曼（Crown Prince Mohammed bin Salman）會談。

強生寫道：「只要西方在經濟上繼續依賴蒲亭，他就會盡可能從中剝削。如果這個世界能結束對俄羅斯石油與天然氣的依賴，我們可以斷絕他的資金、摧毀他的戰略、挫挫他的氣焰。」

強生說，身為重大能源生產國的美國已經宣布禁止俄國石油進口，英國將會跟進，歐盟也同意「盡快」加入。

他承認，要西方減少對俄國能源的依賴「將會十分痛苦」。

英國政府預定於本月稍晚宣布「英國能源安全策略」（British Energy Security Strategy），強生表示必須加強投資再生能源，包括離岸風電與太陽能等。（譯者：戴雅真/核稿：劉淑琴）1110315