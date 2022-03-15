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俄羅斯異議領袖納瓦尼面臨新指控 檢方求刑13年

2022/3/15 23:01
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（中央社莫斯科15日綜合外電報導）俄羅斯反對派領導人物納瓦尼（Alexei Navalny）面臨新的詐欺指控，今天遭到俄國檢方求刑13年。

俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）頭號批評者納瓦尼2020年遭下毒，赴德國治療後撿回一命，他直指幕後黑手就是克里姆林宮。納瓦尼去年因詐欺罪名被判入獄。

根據多家俄羅斯通訊社報導，俄國檢察官提霍諾瓦（Nadezhda Tikhonova）表示：「我要求判處納瓦尼有期徒刑13年，及其後觀護2年。」

提霍諾瓦還要求2年限制納瓦尼的自由，併科罰金120萬盧布（約新台幣30萬元）。

納瓦尼正在莫斯科郊區的流放地服2年半徒刑，他今天在當地受審，面臨挪用公款和藐視法庭的指控。目前還不清楚新求處的13年徒刑是否包括他目前正在服的刑期。

納瓦尼的重要幕僚伏科夫（Leonid Volkov）表示，莫斯科正尋求將納瓦尼囚禁一輩子。

納瓦尼的發言人亞爾米許（Kira Yarmysh）則說，納瓦尼會被關多久，取決於「蒲亭在位時間多長」。（譯者：陳昱婷/核稿：張正芊）1110315

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