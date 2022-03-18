460年印度古城慶荷麗節 焚燒柴草人偶迎春天

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（中央社記者林行健烏代坡18日專電）印度一座460多年古城迎接為期兩天的荷麗節，王室與民眾昨晚分別焚燒象徵惡魔的柴草人偶，為新的一年趨吉避凶；在焚燒惡魔儀式後，民眾今天將開始互灑彩粉狂歡。

荷麗節（Holi）又稱色彩節，是印度教曆法一年最後一個月的望日，也是僅次於排燈節的宗教節日，今年換算陽曆在3月18日。民眾在這一天迎接春天到來，並慶祝邪不勝正。

荷麗節慶典在印度一般是兩天，第2天是外界普遍知道的灑彩粉與噴彩水戲耍，而第1天則被稱為「小荷麗」或「荷麗夜」，各城鎮的廣場會立起象徵惡魔的高大柴草人偶，最後再放一把火燒掉，而民眾則圍繞著熊熊烈火狂歡。

印度許多地方會慶祝「荷麗夜」，西北部拉吉斯坦省（ Rajasthan）古城烏代坡（Udaipur）是最負盛名的地點之一，而王室也會在王宮裏慶祝荷麗節，王公貴族身穿華麗傳統服飾，圍繞營火進行宗教祈福儀式。

烏代坡王子拉克夏拉吉．梅瓦爾（Lakshyaraj Singh Mewar）昨天向中央社介紹，惡魔人偶被稱為荷麗卡（Holika），焚燒荷麗卡象徵良善戰勝邪惡，民眾在新的一年可趨吉避凶，國家則風調雨順。

他說，荷麗節是許多印度人不分男女老幼所期待的重大節日，在COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情爆發之前，王室也會與民眾一同慶祝。

隨著疫情平穩化、輕症化，拉克夏拉吉．梅瓦爾邀請台灣民眾到烏代坡旅遊，一睹當地特殊的風土民情，紓解被疫情壓抑許久的鬱悶。

烏代坡建城已有463年歷史，曾是梅瓦爾（Mewar）王朝的首都，王公諸侯的稱號一直延續到現在。拉克夏拉吉．梅瓦爾的父親是國王，國王現在其實是王宮的管理人（custodian），是榮譽稱號，沒有實權。

在王宮外不遠的寺廟前，場面更是熱鬧。當地民眾與遊客也摩肩接踵，參加露天的派對，在震耳欲聾的音樂聲中揮舞雙臂，主辦單位最後以綿延數十公尺的鞭炮當引信，點燃柴草人偶，民眾一擁而上，把氣氛帶到最高潮。

另方面，中華民國駐印度代表處也入境隨俗，昨晚邀請台商與印度友人共同迎接荷麗節，觀看印度古典舞蹈奧迪西（Odissi）演出。

在駐印度副代表陳牧民的安排下，擁有40多年舞台經驗的舞蹈家派塔奈克（Kasturi Pattanaik）帶領舞者到場展現美妙舞姿，讓台商對印度傳統藝術能有更多認識，氣氛熱絡。（編輯：郭中翰）1110318

印度古城烏代坡17日晚間迎接荷麗節，焚燒象徵惡魔的柴草人偶，民眾則圍繞烈火狂歡。中央社記者林行健烏代坡攝 111年3月18日

印度古城烏代坡17日晚間迎接為期2天的荷麗節慶典。圖為烏代坡王子拉克夏拉吉．梅瓦爾（Lakshyaraj Singh Mewar）解說慶祝方式。中央社記者林行健烏代坡攝 111年3月18日