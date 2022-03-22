尹錫悅稱北韓射火箭彈違反共同宣言 批國防部包庇

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（中央社記者廖禹揚首爾22日專電）韓國總統當選人尹錫悅稱北韓日前發射多管火箭彈，違反平壤共同宣言。國防部今天澄清此舉並未違反協議，但遭尹錫悅方面批評包庇北韓。

北韓20日上午在平安南道一帶發射4管火箭彈，將於5月10日上任的尹錫悅今天表示，北韓此舉違反兩韓在2018年9月19日簽署的平壤共同宣言，但國防部長徐旭稍晚在國會答詢時否認北韓此舉等同廢棄共同宣言。

尹錫悅發言人金恩慧稍早再次發布聲明指出，「北韓發射火箭彈的行為，違反為緩解朝鮮半島軍事緊張局勢、構築信賴關係而簽署的919軍事協議（平壤共同宣言）精神」。

金恩慧強調，北韓並非在沒有任何行動下突然發射火箭彈，而是在今年初始就進行多達10次飛彈試射，日前又再發射火箭彈，「很明顯就是意圖提高緊張態勢」；同時也批評國防部在未釐清火箭彈發射及落地地點時，就稱這次行動未違反協議，「令人不得不將之視做包庇」。

尹錫悅今天上午在交接委員會幹部會議時提及北韓發射火箭彈，表示這明顯違反919協議；而徐旭在國會國防委員會答詢時表示，這次北韓發射火箭彈位置在西部海域一帶，並不在協議涵蓋的地區內、而是「在更北邊」，對共同民主黨議員提出「北韓發射火箭炮是否可視為919協議無效」，徐旭回答「不是」。

金恩慧下午代表尹錫悅出面批評徐旭發言，使韓國現任政府與新任政府之間的關係更顯緊張。尹錫悅當選至今近2週，尚未與文在寅方面商定會面時間，但已就文在寅任內人事任命、總統辦公室搬遷等問題隔空交戰多次。

不過，也有分析認為，金恩慧的聲明中稱北韓發射火箭炮「違反協議精神」，比起尹錫悅上午發言直接稱「違反協議」用詞較不強硬。（編輯：韋樞）1110322