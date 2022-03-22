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瑞士調查：2021年沒有國家達到世衛空氣品質標準

2022/3/22 19:46
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（中央社上海22日綜合外電報導）瑞士公司對6475座城市的空汙資料調查今天顯示，2021年沒有國家成功達到世衛空氣品質標準，在經歷COVID-19（2019冠狀病毒疾病）相關下降後，部分地區霧霾濃度甚至回升。

路透社報導，世界衛生組織（WHO）去年修改指南後建議，有害細懸浮微粒PM2.5年均濃度不應超過每立方公尺5微克，並稱即使低濃度也會引發重大健康風險。

但瑞士空氣清淨科技公司IQAir匯整的數據顯示，2021年被調查城市中只有3.4%符合世衛標準。多達93個城市的PM2.5濃度，比建議基準高出10倍。

數據顯示，2021年印度整體空汙水平變差，新德里仍是全球空汙最嚴重首都。孟加拉是空汙最嚴重國家，與前一年相同，非洲國家查德的數據首次納入後，名列空汙第2嚴重國家。

IQAir指出，自2014年開始向空汙宣戰的中國，2021年PM2.5排行降至22名，低於前一年的14名，平均讀數在2021年略有改善，降至32.6微克。（譯者：陳正健/核稿：劉學源）1110322

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