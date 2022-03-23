泰國大學迎新惡整致死 警方擴大法辦32名學生

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（中央社記者呂欣憓曼谷23日專電）泰國東北部一所大學的大一新生參加迎新惡整儀式遭到學長霸凌死亡，事件引起全國關注。警方擴大偵辦，將法辦涉案的32名大學生，校方也將依照涉案程度不同懲處這些學生。

19歲就讀呵叻府（Nakhon Ratchasima）東北皇家理工大學（Rajamangala University of Technology Isan ）的大一新生帕佑（Padyos Chonpakdi）13日在學校校園外的稻田中，因為參加迎新惡整儀式，遭到年級較高的學生霸凌而死亡。

呵叻府警方調查，大約60個大一和大二的學生被叫去參加這場迎新惡整儀式，呵叻府警方日前曾表示，將以虐待致死罪名法辦涉嫌造成帕佑死亡的7名大學生，這些大學生坦承組織了一場迎新惡整儀式。

曼谷郵報（Bangkok Post）報導，呵叻府警方昨天進一步指出，除了7名涉嫌虐待致死學生之外，另外將以羞辱和違反防疫規定罪名法辦25名大學生，警方調查有低年級的學生在迎新惡整儀式中被迫脫掉衣服。

東北皇家理工大學校方表示將懲處涉案學生，涉及帕佑死亡事件的學生將被勒令退學，涉及組織迎新惡整儀式的學生將被勒令停學，參加惡整儀式的學生將被扣行為學分。

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這起事件爆發是因為臉書粉絲專頁ANTI SOTUS披露這件事，專頁貼文指出年級較高的學生把帕佑帶到稻田中間，聲稱要踢足球，但其實是強灌他酒，並把他打到昏迷不醒人事，帕佑在被送到醫院的路途中不幸去世。

在泰國大學的文化中，迎新惡整儀式行之有年，年級較高的學生會對著新生吼叫，或是叫新生做一些滑稽或荒謬的事情，展現出服從或團結的態度。曼谷郵報社論日前曾指出，教育體制應該藉此做一些改革，教導學生如何尊重他人，如果什麼都不做，就是讓更多學生成為暴力文化下的受害者。（編輯：韋樞）1110323