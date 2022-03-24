土耳其籲美國 無條件提供F-35戰機和愛國者

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（中央社記者何宏儒安卡拉24日專電）土耳其總統艾爾段重要幕僚、總統府通訊署署長阿爾通要求美國「無條件地」重新接納安卡拉參與F-35匿蹤戰鬥機聯合開發計畫，並且對土耳其提供愛國者防空系統。

艾爾段（Recep Tayyip Erdogan）的通訊署長阿爾通（Fahrettin Altun）當地時間23日投書「華爾街日報」（The Wall Street Journal），針對上週在該報另一投書作出回應。

上週的投書建議安卡拉將採購的俄羅斯製S-400防空飛彈系統送往烏克蘭，以協助抵抗俄軍，並稱此舉將「修補美國和土耳其關係」，為安卡拉重返F-35開發計畫和取得愛國者系統舖路。

阿爾通投書內容指出：「西方國家必須要做的是無條件對土耳其交付F-35戰鬥機和愛國者飛彈系統。」

土耳其向俄羅斯採購的首批S-400防空飛彈系統於2019年7月運交後，美國前總統川普政府認為，S-400系統會對洛克希德馬丁公司（Lockheed Martin Corp.）的F-35戰機構成威脅，因而將土耳其排除在F-35開發計畫之外。

阿爾通認為，要土耳其將S-400送往烏克蘭的提議非常不切實際，但也提供了機會可以去探討土耳其最近和西方所發生的問題。

他強調：「土耳其將加入歐洲聯盟視為戰略目標、對其北大西洋公約組織（NATO）會籍感到驕傲，並且期許得到西方國家應有的對待。要修補關係必須採行信心建立措施，而不是靠所謂非正式建議。」

安卡拉對莫斯科採購S-400系統，除因而被踢出F-35開發計畫，華府也依「以制裁反制美國敵人法案」（CAATSA），對土耳其官員實施制裁。

土耳其向來表示，是美國拒售愛國者系統在先，使其別無選擇而採購S-400。儘管土耳其官員去年與美國總統拜登政府召開多場會議試圖解決這個問題，雙方未能針對解除制裁找出解套辦法。

阿爾通投書中也提到，安卡拉對基輔提供拜拉克塔TB2攻擊無人機（Bayraktar TB2），強調在支援烏克蘭的議題上，土耳其角色吃重。

他寫道：「烏克蘭危機凸顯出，低估土耳其戰略重要性、主張北大西洋公約組織『腦死』、以為不再需要針對國界進行討論的那些地緣政治評估，都是錯誤的。」（編輯：高照芬）1110324