北約秘書長敦促中國明確譴責俄羅斯侵略烏克蘭

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（中央社記者唐佩君布魯塞爾24日專電）北大西洋公約組織（NATO）秘書長史托騰柏格今天敦促中國明確譴責俄羅斯入侵烏克蘭行動，並呼籲中國不要提供給俄國政治等支持，強調北約會讓俄羅斯付出代價。

北約今天召開成員國領袖緊急峰會，史托騰柏格（Jens Stoltenberg）在會議開始前受訪時呼籲中國與國際一起，明確譴責俄羅斯入侵烏克蘭，且不要為俄國的侵略提供政治及物資支持。

中國迄未加入國際社會強烈抨擊俄羅斯揮軍烏克蘭的行列，拒絕譴責俄國總統蒲亭（Vladimir Putin）的侵略行徑。

史托騰柏格表示，烏克蘭人民和軍隊正為他們的自由和權利而戰，北約有決心會讓俄羅斯付出代價，結束這場殘酷的戰爭。

他說，盟國領袖們將在今天的緊急峰會上討論支持烏克蘭外，還將討論北約現在和未來如何加強防禦能力，希望盟國們會同意加快擴增投資國防的承諾。例如德國是如此重要經濟體，德國若增加軍費對北約有重要意義。

北約緊急峰會將討論俄羅斯入侵烏克蘭情勢，美國總統拜登（Joe Biden）昨晚抵達比利時首都布魯塞爾，今天上午已抵達峰會現場。

根據美國駐北約代表團推特發文表示，拜登將與北約盟國討論應對俄羅斯侵略、支持烏克蘭以及保護盟國等議題。強調在這安全的關鍵時刻，北美和歐洲將團結一致。（編輯：韋樞）1110324