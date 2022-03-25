岸田文雄與美大使將訪廣島 盼打造無核世界

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（中央社記者楊明珠東京25日專電）日本政府今天宣布，首相岸田文雄與美國駐日大使易曼紐明天將造訪廣島。日媒表示，鑑於俄羅斯揚言不排除對烏克蘭動用核武，兩人將針對實現無核武世界等議題交換意見。

日本富士新聞網（FNN）報導，日本政府發言人、內閣官房長官松野博一今天在例行記者會上表示，岸田預定3月26日訪問廣島，視察廣島和平紀念資料館，並在原爆罹難者慰靈碑前獻花。美國駐日大使易曼紐（Rahm Emanuel）將同行。

岸田文雄伉儷與易曼紐伉儷將共進晚餐。

松野表示，岸田與易曼紐將就日美韓合作以實現無核武世界、俄羅斯侵略烏克蘭等國際局勢、美日同盟關係的強化等議題交換意見。

「日本經濟新聞」昨天報導，岸田的選區是眾議院廣島1區，他預定26日出席培養海上保安官（相當於海巡署官員）的海上保安大學校（位於廣島縣吳市）畢業典禮後，前往廣島市。

俄羅斯軍隊2月24日入侵烏克蘭，俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）之前下令俄軍核武部隊進入高度警戒態勢。對此，岸田痛批：「簡直荒謬絕倫，絕對不容許以核武進行恫嚇或動用核武。」

廣島、長崎於1945年8月第二次世界大戰末期遭受美軍原子彈轟炸，日本是世界上唯一戰爭被爆國（遭原子彈轟炸的國家）。（編輯：郭中翰）1110325