邊境流血衝突後 王毅低調訪問印度

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者林行健新德里25日專電）印度外交部長蘇杰生今天在新德里會唔了低調來訪的中國對等官員王毅，這是中國外交部長在兩國於2020年發生邊境流血衝突後第一次踏上印度的土地。

蘇杰生（Subrahmanyam Jaishankar）於印度時間接近中午時在推特發文說，他在接待國賓的海德拉巴宮（Hyderabad House）會見了王毅，並稱兩人不久後將展開對話。

推文也附上一張他與王毅的合照，兩人均比出印度傳統的雙手合什動作。

印度外交部暫未公布兩人的對話大綱及會談結果。

目前印中外交關係正因2020年6月加萬谷（Galwan Valley）衝突而處於低谷。

在加萬谷衝突中，雙方士兵持棍棒及石塊打鬥6小時，印方有20名士兵喪生，中方則未曾公布完整死傷數字，僅以追授榮譽稱號的方式，間接承認有4名官兵陣亡。

兩國衝突後即在邊界地區部署重兵對峙，且迄今召開了15輪軍長級會談，但談判後期陷入僵局。據印度媒體報導，這是因為印方希望各自退兵到加萬谷衝突之前的原本駐紮位置，但遭中方拒絕，認為應維持新的現狀。

印度外交部次長席林格拉（Harsh Vardhan Shringla）20日曾說，除非邊界的平靜得到解決，否則印度難以跟中國恢復正常關係。

令兩國關係雪上加霜的是，王毅於22日在巴基斯坦出席伊斯蘭合作組織（OIC）外長理事會時，還在克什米爾（Kashmir）主權議題上發言挺巴基斯坦，令印度相當惱怒。

在這樣的氛圍下，王毅的來訪變得十分敏感，除了蘇杰生的推文之外，印度外交部直到截稿時都還未正式宣布他的來訪。

但觀察人士認為，王毅此行對印中關係具有重大意義，因為這是加萬谷流血衝突後，第1次有中國的外交部長來訪。

印度媒體News18報導，王毅是於昨晚飛抵新德里，此行除了蘇杰生之外，也會跟印度國家安全顧問多瓦爾（Shri Ajit Doval）見面。

News18引述消息人士說，王毅此行是由中方主動提出，雖然可能見不到印度總理莫迪（Narendra Modi），但仍可為莫迪與中國國家主席習近平未來的非正式對話鋪路。

報導說，中國今年將主辦金磚國家（BRICS）峰會與俄羅斯-印度-中國（RIC）峰會，北京在因人權議題及海上擴張而面臨國際社會孤立之際，不希望印度這樣一個南亞大國的領導人缺席。

News18說，中國可能意圖拉攏印度，與俄羅斯組成一個足以挑戰西方世界的亞洲集團。（編輯：高照芬）1110325