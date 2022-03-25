日本4月起18歲即成年 憂高中生遭逼拍AV恐難挽救

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（中央社東京25日綜合外電報導）日本4月1日起將成年年齡從20歲下修到18歲，但外界擔憂，目前未成年遭騙簽約拍成人色情片（AV）依法可取消契約，但下修成年年齡後，高中生等18、19歲者非自願下海恐難挽救。

日本每日新聞報導，日本朝野政黨國會議員日前為此議題召開緊急會議，研議將以特例方式，對於遭逼迫或遭騙等非自願情況下簽約拍AV的18歲與19歲者，可允許取消契約。

目前日本的成年年齡是20歲，18歲與19歲者適用民法上的「未成年者取消權」，未成年者若在未經監護人同意下簽約，可取消契約。

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但4月1日起日本的成年年齡將下修到18歲，且「兒童買春暨色情禁止法」只禁止未滿18歲者拍A片，日本政府認為要讓18歲與19歲者適用「未成年者取消權」有所困難，外界擔憂將會成為18歲與19歲者受害的溫床。

有出席會議的國會議員說，希望能在國會內形成共識，進行相關立法等因應措施，4月起「高中生AV」可能會大受歡迎，不能容許日本成為世界A片大國的這種恥辱。（譯者：顧荃/核稿：劉學源）1110325