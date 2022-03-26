日本首相偕美駐日大使訪廣島 警告俄勿動用核武

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（中央社東京26日綜合外電報導）日本首相岸田文雄與美國駐日大使易曼紐今天造訪日本廣島，這座城市在第二次世界大戰期間遭到原子彈攻擊。兩人還對目前正在侵略烏克蘭的俄羅斯喊話，警告切勿使用核子武器。

法新社報導，莫斯科當局22日表明不排除部署核武，聲稱若俄國面臨「生存威脅」，可能會在烏克蘭戰爭動用這類武器。

岸田文雄與易曼紐（Rahm Emanuel）參觀了廣島和平紀念公園和資料館。易曼紐在行程中表示，俄國的立場「缺乏良知」。

美國1945年在廣島投下一枚原子彈，總計造成約14萬人死亡，其中包括原子彈爆炸時存活、但因暴露在原爆輻射而後來死亡的罹難者。

美國以原子彈轟炸廣島後3天，又在日本港市長崎投下一枚原子彈，造成約7萬4000人喪命，並促使二戰結束。

時至今日，美國仍是世界上唯一曾在衝突中動用核武的國家。

易曼紐發布聲明，譴責莫斯科對核武的立場，他表示：「廣島的歷史讓我們知道，任何國家發出這樣的威脅都是缺乏良知。」

易曼紐還指出：「我們現在處於前所未有的時期，因為俄國揚言動用核子武器。這本來是一件無法想像、甚至不該說出口的事。」

岸田文雄也表示：「務必永遠不能讓核武攻擊的恐怖情況再度出現。」（譯者：張正芊/核稿：陳彥鈞）1110326