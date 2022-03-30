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憂核電廠遭攻擊 日本地方首長籲請中央提對策

2022/3/30 12:32
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（中央社東京30日綜合外電報導）鑒於俄羅斯入侵烏克蘭後攻擊核電廠，日本全國知事會會長、鳥取縣知事平井伸治等人今天籲請中央政府做好核電廠的安全對策，盼自衛隊預作準備，以因應核電廠遭飛彈攻擊等狀況。

日本共同社、日本電視台報導，俄羅斯入侵烏克蘭時攻占已停止運轉的車諾比（Chernobyl）核電廠、砲擊札波羅熱（Zaporizhzhia）核電廠，令日本憂心國內的核電廠也可能遭到武力攻擊。

日本全國知事會會長、鳥取縣知事平井伸治等人，今天向官房副長官磯崎仁彥提出訴求，指出北韓持續試射飛彈，是核電廠迫在眉睫的威脅，希望中央做好核電廠的安全對策，當核電廠有可能遭到攻擊時，包括下令業者停機、自衛隊做好充分準備以攔截飛彈和部署部隊等。

平井說，他們希望中央政府有明確的作為，當核電廠遭武力攻擊時能守護當地的安全。

磯崎對此表示，中央政府將盡全力透過外交途徑避免核電廠遭攻擊的狀況，並將由自衛隊、警方與海上保安廳合作提出對策。（譯者：顧荃/核稿：蔡佳敏）1110330

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