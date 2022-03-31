星美領袖會面 分析：俄烏戰事延燒美仍重視東南亞

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（中央社記者侯姿瑩新加坡31日專電）俄烏戰事延燒，新加坡總理李顯龍訪美會晤美國總統拜登。專家、學者分析，歐洲面臨安全危機之際，拜登仍與李顯龍會面，顯示對東南亞的重視，也代表雙方「互動意願非常強」。

俄羅斯入侵烏克蘭已持續一個多月，拜登（Joe Biden）上週緊急出訪歐洲，出席在比利時布魯塞爾舉行的北大西洋公約組織（NATO）等峰會並訪問波蘭，尋求展現西方國家力抗俄國入侵烏克蘭的決心。

拜登自歐洲返美後，緊接著於29日在白宮與到訪的李顯龍舉行雙邊會談，兩人會後發表聯合聲明，強調對主權、獨立與領土完整原則的堅定承諾，並譴責俄羅斯無端入侵烏克蘭的行為。

拜登、李顯龍也重申堅定支持東南亞國家協會（ASEAN）的中立，支持以東協為中心的地區架構。

前美國國防官員、現任新加坡國立大學李光耀公共政策學院資深訪問研究員的唐安竹（Drew Thompson）今天接受中央社記者訪問時表示，美國忙於因應歐洲安全危機之際，拜登仍排出時間與李顯龍會面，討論東南亞相關議題。

美國原定本週與東協國家領導人舉行特別峰會，但因部分東協成員國領袖無法出席而須延期。唐安竹指出，針對美國是否不夠重視亞洲的質疑，值得注意的是，這次是部分東南亞國家領袖無法調整行程、把握這次與美國舉行峰會的機會。

新加坡國立大學政治系副教授莊嘉穎觀察，李顯龍這次訪美會晤拜登顯示雙方「互動的意願還是非常強」。新加坡希望加強雙方經貿合作，也盼美國加強在印太地區的參與；星國向來期盼多方參與區域政治，相信有助區域穩定。

對於拜登、李顯龍同聲譴責俄羅斯入侵烏克蘭，唐安竹表示，這顯示星、美兩國有共同利益，也都認為以規則為基礎的國際秩序至關重要。但就他看來，更值得注意的是，有些國家雖自稱是主權捍衛者，卻不願譴責俄羅斯入侵另一國的行為。

事實上，自俄羅斯攻打烏克蘭以來，東協國家對俄烏戰事的反應不一。其中新加坡的立場最為強硬，除了強烈譴責無端入侵主權國家的行為，也對特定俄羅斯銀行祭出制裁措施，並針對可直接作為武器傷害烏克蘭人民以及可用於發動網攻等物品，實施出口管制。

唐安竹分析，東南亞每個國家的情況不一，新加坡高度仰賴貿易及國際規範，與歐洲國家的連結比其他東南亞國家還深。不過，對於其他跟歐洲往來不多的國家而言，烏克蘭危機就「不是問題」。

另一方面，莊嘉穎認為，歐美國家紛紛制裁俄羅斯後，新加坡有可能是為了避免發生「次效應」波及星國金融機構，而決定跟進制裁。其他東協國家不像新加坡是金融中心，國際觀也不太一樣，可能就不太在意俄羅斯入侵行為。

他指出，越南、馬來西亞等東協國家可能是考量到自身與俄羅斯的經濟、軍事合作，包括武器軍售等，不願讓自己利益受損，因此不願採取強硬立場。

唐安竹表示，各國必須評估各種不同的利益而做出決定，武器裝備供應可能只是其中一個考量。他認為，如果戰事發生在東南亞，情況可能就會不同，例如，若俄羅斯入侵柬埔寨，儘管是仰賴俄國武器供應的東南亞國家，「反應會很不一樣」。（編輯：周永捷）1110331